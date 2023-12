Dolar Perkasa Berkat Pertumbuhan Lapangan Kerja AS

Advertisement

Washington: Dolar menguat pada perdagangan Jumat (Sabtu WIB), setelah data baru menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS meningkat pada November 2023 dan tingkat pengangguran turun. Kondisi ini menunjukkan kekuatan mendasar di pasar tenaga kerja.Perdagangan Sabtu, 9 Desember 2023, indeks dolar AS naik 0,3 persen pada 104,0, berada di jalur kenaikan mingguan moderat setelah data November 2023 yang melemah, indeks merosot tiga persen.Nonfarm payrolls AS menambah 199 ribu pekerjaan bulan lalu, Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja melaporkan. Ekonom yang disurvei memperkirakan akan tercipta 180 ribu lapangan kerja.Laporan ketenagakerjaan, yang menunjukkan tingkat pengangguran turun menjadi 3,7 persen, menunjukkan ekspektasi pasar keuangan Federal Reserve AS akan beralih ke pemotongan suku bunga segera setelah kuartal pertama 2024 dinilai terlalu dini.Para pedagang berjangka suku bunga AS jangka pendek pada Jumat mengurangi spekulasi The Fed akan mulai memotong suku bunga pada Maret 2024 setelah laporan tersebut, dan sekarang melihat kemungkinan penurunan suku bunga pada Mei akan lebih besar.Pasar sebelumnya memperkirakan sekitar 60 persen kemungkinan dimulainya penurunan suku bunga The Fed pada Maret 2024. Namun setelah pembacaan tersebut, peluang tersebut berkurang menjadi hanya di bawah 50 persen.Di tempat lain, euro turun 0,31 persen menjadi USD1,07585, sementara pound turun 0,38 persen menjadi USD1,255, dan diperkirakan mengalami penurunan mingguan.Dolar Australia turun 0,32 persen menjadi USD0,65795, sedangkan yuan Tiongkok melemah 0,27 persen menjadi 7,1877 terhadap dolar dalam perdagangan luar negeri.Data pada Kamis waktu setempat menunjukkan ekspor Tiongkok tumbuh untuk pertama kalinya dalam enam bulan terakhir, pada November. Sementara, impor Negeri Panda tersebut malah menyusut.Dalam mata uang kripto, bitcoin terakhir naik 1,58 persen menjadi USD43.981, mendekati level tertinggi sejak April 2022.