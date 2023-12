Dolar AS Menguat, Redam Kemilau Emas

Baca juga: Emas Dunia Kian Bersinar Imbas Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS Turun

Data ekonomi redam emas

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena dolar AS menguat.Melansir Xinhua, Kamis, 21 Desember 2023, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari turun USD4,40 atau 0,21 persen menjadi USD2.047,70 per ounce.Dalam komentarnya di Harvard Business School Club of Atlanta pada Selasa, Presiden Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa tidak ada urgensi bagi Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga AS mengingat kekuatan ekonomi."Inflasi akan turun secara relatif lambat dalam enam bulan ke depan, yang berarti bahwa tidak akan ada urgensi bagi The Fed untuk mulai menarik diri dari sikap restriktif kami," kata Bostic.Data ekonomi yang dirilis pada Rabu juga meredam emas. Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board meningkat pada bulan Desember menjadi 110,7, naik dari revisi ke bawah 101,0 pada bulan November.National Association of Realtors melaporkan bahwa penjualan rumah yang sudah ada di AS naik 0,8 persen pada November dari bulan sebelumnya ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 3,82 juta.Investor menunggu rilis laporan produk domestik bruto yang akan dirilis pada hari Kamis, dan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti November yang akan dirilis Jumat.Harga perak untuk pengiriman Maret naik 31,00 sen atau 1,27 persen, menjadi USD24,631 per ounce. Harga platinum untuk pengiriman Januari naik USD8,20 atau 0,85 persen menjadi USD974,00 per ounce.