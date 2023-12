Emas Dunia Kian Bersinar Imbas Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS Turun

Baca juga: Kilau Harga Emas Dunia Meredup

Pembangunan rumah baru AS

(ANN)

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena indeks dolar AS dan imbal hasil Treasury turun.Melansir Xinhua, Rabu, 20 Desember 2023, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD11,60 atau 0,57 persen menjadi USD2.052,10 per ounce.Presiden Federal Reserve Bank of Richmond Thomas Barkin mengatakan The Fed saat ini berada pada posisi yang tepat dengan tingkat inflasi tiga persen yang bergerak turun, dan tingkat pengangguran 3,7 persen yang relatif stabil.Dia menyambut baik penurunan inflasi, namun menahan diri untuk tidak mengatakan bagaimana hal ini memengaruhi pandangannya mengenai kebijakan suku bunga bank sentral tahun depan.Ia juga menyatakan keputusan Fed untuk menurunkan suku bunga bergantung pada kinerja ekonomi.Departemen Perdagangan AS melaporkan pada pembangunan rumah baru (housing starts) AS melonjak 14,8 persen di bulan November ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 1,56 juta unit di November, melampaui ekspektasi 1,36 juta unit.Namun demikian, izin bangunan AS turun 2,5 persen di November ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 1,46 juta. Izin tersebut 4,1 persen lebih tinggi dari tahun lalu.Investor menunggu rilis laporan produk domestik bruto yang akan dirilis pada Kamis dan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti bulan November pada Jumat.Harga perak untuk pengiriman Maret naik 21,40 sen atau 0,89 persen, menjadi USD24,321 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD11,50 atau 1,21 persen menjadi USD965,80 per ounce.