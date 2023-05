Dolar AS Sukses Bungkam Mata Uang Utama, Berikut Rinciannya!

Dolar AS dibeli 135,1160 yen Jepang, lebih tinggi dari 134,7650 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8895 franc Swiss dari 0,8905 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3371 dolar Kanada dari 1,3377 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,1511 krona Swedia dari 10,1554 krona Swedia.



Tingkat imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) bertenor dua tahun naik menuju 4,00 persen pada Senin, 8 Mei. Sementara itu, tingkat imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun sempat mencapai lebih dari 3,50 persen, memberikan dukungan kepada dolar AS.

Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berfluktuasi dan akhirnya ditutup beragam pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena investor menanti rilis indeks harga konsumen dan indeks harga produsen terbaru, yang akan dirilis masing-masing pada Rabu waktu setempat dan Kamis waktu setempat.

Dow Jones turun