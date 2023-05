Cool! 2 Inisiatif Indonesia Diadopsi Menjadi Leader’s Declaration, Apa Saja Itu?

1. Ekosistem kendaraan listrik





2. Stabilitas keuangan kawasan

Jakarta: Indonesia mendorong agar negara-negara ASEAN mempercepat implementasi agenda-agenda strategis di berbagai bidang yang akan memajukan perekonomian kawasan.Dalam The 22nd ASEAN Economic Community Council Meeting bersama seluruh menteri ekonomi dari 10 negara Anggota ASEAN, ditambah dengan kehadiran Menteri Ekonomi dari Timor Leste, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga bilang, hasil pertemuan itu akan disampaikan dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.“Pada AECC Meeting ini, para Menteri yang membidangi ekonomi seluruh negara Anggota ASEAN telah sepakat, untuk mendukung dua dokumen inisiatif Indonesia yang akan diadopsi menjadi Leader’s Declaration, oleh para Kepala Negara di KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan tertulis dikutip Senin, 8 Mei 2023.ASEAN Leaders’ Declaration on Developing Regional Electric Vehicle Ecosystem menjadi dokumen inisiatif pertama yang akan menjadi panduan kerja sama dan kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan di Kawasan ASEAN.“Kita sudah membuat roadmap dalam renewable energy juga, untuk digital dan EV (Electric Vehicle) yang akan dikombinasikan dengan energi terbarukan, apakah itu berbasis hydro atau solar energy,” ucapnya.Selanjutnya, dokumen inisiatif berupa ASEAN Leaders’ Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Local Currency Transaction Mechanism yang akan mendukung penguatan stabilitas keuangan serta meningkatkan integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN.“Para Menteri juga membahas perkembangan dari 16 Prioritas Ekonomi (Priority Economic Deliverables) yang diangkat Indonesia, dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan konektivitas, serta mengakselerasi transformasi digital,” imbuhnya.Sekadar diketahui, Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang bermakna menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang relevan dalam menyikapi dinamika geopolitik kawasan yang semakin dinamis. Selain itu, juga memiliki arti ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.“Untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, Indonesia mendorong agar ASEAN mengembangkan ketahanan kawasan, memperkuat faktor-faktor pendukung, serta mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP),” tuturnya.