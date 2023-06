Harga Minyak Dunia Rebound saat Prospek Permintaan Minyak Membaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah berjangka terpantau mengalami rebound yang solid pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena prospek permintaan minyak membaik. Meski demikian, para investor tengah memantau hasil pertemuan The Fed yang berkaitan dengan arah suku bunga.Mengutip Xinhua, Rabu, 14 Juni 2023, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli naik USD2,30 atau 3,43 persen menjadi USD69,42 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus melonjak USD2,45 atau 3,41 persen menjadi USD74,29 per barel di London ICE Futures Exchange."Harga minyak melakukan comeback hari ini, mungkin didukung oleh data inflasi yang lebih lemah yang dapat membuka pintu bagi akhir siklus pengetatan The Fed dan memungkinkan pendaratan lunak yang selalu diharapkan," kata Analis Pasar Senior Oanda Craig Erlam.Indeks harga konsumen (CPI) AS membukukan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar empat persen di Mei, level terendah sejak Maret 2021, menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS.Sementara itu, Komite Pasar Terbuka Federal memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghentikan kenaikan suku bunga dalam pertemuan kebijakan moneter dua hari. Sedangkan rebound harga minyak mungkin juga memiliki dukungan teknis, dengan harga minyak diperdagangkan di sekitar posisi terendah 2023 menjelang rilis data CPI, menurut Erlam."Minyak WTI rebound karena Tiongkok menurunkan suku bunga pinjaman jangka pendeknya guna memberikan dukungan tambahan bagi perekonomian," kata Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal itu terjadi setelah data inflasi Mei menambah optimisme investor bahwa Federal Reserve akan melewatkan kenaikan suku bunga pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB).Indeks Dow Jones Industrial Average naik 145,79 poin atau 0,43 persen menjadi 34.212,12. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 30,08 poin atau 0,69 persen menjadi 4.369,01. Indeks Komposit Nasdaq naik 111,40 poin atau 0,83 persen menjadi 13.573,32.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor material dan industri memimpin kenaikan dan naik masing-masing 2,33 persen serta 1,16 persen. Sedangkan utilitas melawan tren dengan kehilangan 0,06 persen.