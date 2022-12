Wall Street Bervariasi, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Tergelincir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Indeks-indeks utama di Wall Street beragam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan indeks S&P 500 ditutup sedikit lebih rendah karena data tenaga kerja AS November yang lebih kuat dari perkiraan memicu ekspektasi The Fed akan mempertahankan jalur kenaikan suku bunganya untuk memerangi inflasi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 34,87 poin atau 0,10 persen, menjadi di 34.429,88 poin. Indeks S&P 500 merosot 4,87 poin atau 0,12 persen, menjadi berakhir di 4.071,70 poin. Indeks Komposit Nasdaq tergelincir 20,95 poin atau 0,18 persen, menjadi ditutup pada 11.461,50 poin.Indeks-indeks utama membukukan kenaikan minggu kedua berturut-turut, dengan S&P 500 naik 1,13 persen, Dow naik 0,24 persen dan Nasdaq menguat 2,1 persen.Laporan pekerjaan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan data penggajian non-pertanian (NFP) naik 263.000, di atas ekspektasi 200.000 dan pertumbuhan upah mengalami percepatan bahkan saat kekhawatiran resesi meningkat. Tingkat pengangguran AS tetap tidak berubah, seperti yang diharapkan di 3,7 persen."Pertumbuhan upah berada dalam tren naik sejak Agustus," kata Ahli Strategi Investasi Senior di Allspring Global Investment di Menomonee Falls, Wisconsin Brian Jacobsen dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Desember 2022."Kita harus melihat tren berbalik arah agar Fed merasa nyaman dengan jeda. Sampai saat itu, mereka akan terus mengurangi jeda." jelas dia.Investor telah mencari tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja, terutama upah, sebagai pendahulu pendinginan inflasi yang lebih cepat yang akan memungkinkan Fed untuk memperlambat dan akhirnya menghentikan siklus kenaikan suku bunga saat ini.Saham-saham telah menguat di awal pekan setelah komentar Ketua Fed Jerome Powell tentang penskalaan kembali kenaikan suku bunga pada awal Desember."Jika ada, saya benar-benar terdorong oleh bagaimana pasar bangkit kembali dari level kami hari ini. Ini adalah indikasi lain bahwa pasar mencari setidaknya reli musiman Desember," kata Kepala Strategi Investasi CFRA di New York Sam Stovall.Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang menetapkan suku bunga akan bertemu pada 13-14 Desember, pertemuan terakhir di tahun yang bergejolak yang melihat upaya bank sentral untuk menahan laju inflasi tercepat sejak 1980-an dengan rekor kenaikan suku bunga.Saham-saham pertumbuhan dan teknologi seperti Apple Inc turun 0,34 persen, dan Amazon turun 1,43 persen, tertekan oleh kekhawatiran atas kenaikan suku bunga tetapi mengurangi penurunan karena imbal hasil obligasi pemerintah AS turun sepanjang hari dari level tertinggi sebelumnya.Indeks saham pertumbuhan S&P 500 turun 0,29 persen, sementara saham teknologi termasuk yang berkinerja terburuk di antara 11 sektor utama S&P 500 dengan penurunan 0,55 persen. Ford Motor Co turun 1,56 persen karena penjualan kendaraan yang lebih rendah pada November, sementara DoorDash Inc melemah 3,38 persen setelah RBC menurunkan peringkat saham perusahaan pengiriman makanan tersebut.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id