Harga Minyak Dunia Kembali Menguat

Data ekonomi AS

New York: Harga minyak mentah dunia melanjutkan penguatannya pada perdagangan Rabu waktu setempat. Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari naik USD2,32 atau 3,3 persen menjadi USD72,7 per barel di New York Mercantile Exchange.Melansir Xinhua, Kamis, 4 Januari 2024, sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman Maret meningkat USD2,36 atau 3,11 persen menjadi USD78,25 per barel di London ICE Futures Exchange.Adapun American Petroleum Institute (API) melaporkan penurunan persediaan minyak mentah AS sebesar 7,418 juta barel untuk pekan yang berakhir 29 Desember 2023.Analis memperkirakan penurunan 2,967 juta barel untuk minggu ini. Pada pekan sebelumnya, API melaporkan kenaikan sebesar 1,837 juta barel.Di sisi lain, AS mengeluarkan beberapa data ekonomi. Indeks manufaktur Institute for Supply Management (ISM) adalah 47,4 persen pada Desember 2023, naik dari 46,7 persen pada November.Meskipun sedikit lebih tinggi dari perkiraan konsensus, angka tersebut masih berada di bawah angka 50 poin yang memisahkan pertumbuhan dan kontraksi.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pemberi kerja di AS membukukan 8,8 juta lowongan pekerjaan pada November, turun sedikit dari Oktober dan paling sedikit sejak Maret 2021. Laporan ketenagakerjaan besar AS akan dirilis Jumat.