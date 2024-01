Tensi di Laut Merah Memanas, Harga Minyak Dunia Menguat

baca juga: Potensi Resesi Global Hambat Laju Minyak Dunia



Texas: Harga minyak dunia rebound pada pembukaan perdagangan hari ini. Minyak dunia menguat setelah tensi di Laut Merah masih tinggi.Melansir Investing.com, Rabu, 3 Januari 2024, harga minyak mentah WTI untuk kontrak Februari 2024 naik 0,10 persen ke level USD70,47 per barel. Sementara itu harga minyak mentah Brent berjangka untuk kontrak Maret 2024 naik 0,14 persen menjadi USD75,91 per barel.Kepala Strategi Komoditas Global di RBC Capital Markets Helima Croft mengatakan harga minyak tidak mencerminkan peningkatan ketegangan di Laut Merah karena para pedagang tidak yakin gangguan pasokan besar akan segera terjadi."Pasar pada dasarnya mengatakan akan menunggu dan melihat sampai sesuatu terjadi," kata Croft kepada CNBC International.Para pedagang lebih fokus pada latar belakang makro ekonomi dari rekor produksi AS dan melemahnya permintaan di Tiongkok.Raksasa pelayaran Denmark, Maersk, akan menghentikan pengiriman melalui Laut Merah setelah salah satu kapalnya diserang oleh militan pada akhir pekan.Iran mengerahkan kapal perusaknya ke Laut Merah. Laporan tersebut tidak menguraikan rincian misi kapal perang tersebut. Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menekankan perlunya mempertahankan kehadiran di perairan internasional.Tindakan Teheran terjadi setelah helikopter Angkatan Laut AS menghancurkan tiga kapal pemberontak Houthi yang didukung Iran. Angkatan Laut AS menanggapi panggilan darurat dari kapal berbendera Singapura Maersk Hangzhou yang diserang Houthi.Perusahaan pelayaran besar berhenti melintasi rute Terusan Suez dan Laut Merah pada awal Desember, dan memilih mengubah rute melalui Afrika bagian selatan, perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal dengan tarif angkutan laut yang mencapai USD10 ribu per kontainer.Pengirim kontainer Jerman Hapag-Lloyd mengatakan akan terus mengalihkan kapalnya di sekitar Terusan Suez. AS telah meluncurkan kekuatan maritim multinasional, Operation Prosperity Guardian untuk melindungi perdagangan di jalur perairan utama tersebut.