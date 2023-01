Kabar Gembira Buat Investor Global, Wall Street Cerah di Akhir Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) bergerak naik pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), karena investor menganalisis data ekonomi terbaru. Selain itu, para investor terus memantau arah kebijakan suku bunga oleh Federal Reserve Mengutip Xinhua, Sabtu, 28 Januari 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 28,67 poin atau 0,08 persen menjadi 33.978,08. Sedangkan indeks S&P 500 bertambah 10,13 poin atau 0,25 persen menjadi 4.070,56. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 109,30 poin atau 0,95 persen menjadi 11.621,71.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan konsumen discretionary dan real estate masing-masing naik 2,27 persen dan 0,94 persen, melampaui yang lainnya. Sedangkan sektor energi merosot 1,99 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Departemen Perdagangan AS melaporkan indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS tidak termasuk makanan dan energi, ukuran utama inflasi, meningkat 4,4 persen tahun ke tahun di Desember, turun dari pembacaan 4,7 persen di November dan secara kasar sejalan dengan konsensus pasar."Meningkatkan fungsi rantai pasokan menenangkan inflasi inti, tetapi fokus inflasi Fed saat ini, layanan inti ex-shelter, masih terlalu tinggi," kata Kepala Ekonom FHN Financial Chris Low.Di tempat lain, indeks sentimen konsumen AS naik menjadi 64,9 pada Januari, naik dari 59,7 pada Desember, menurut survei yang dirilis oleh University of Michigan. Untuk minggu ini, Dow naik 1,8 persen, S&P 500 naik 2,5 persen, dan Nasdaq yang padat teknologi melonjak 4,3 persen.