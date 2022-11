Duh! Harga Minyak Dunia Anjlok Lebih dari 3%

Houston: Harga minyak anjlok lebih dari tiga persen pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Ini karena negara-negara G7 mempertimbangkan batasan harga minyak Rusia di atas tingkat pasar saat ini dan persediaan bensin di Amerika Serikat meningkat lebih besar dari perkiraan para analis.



Melansir Antara, Kamis, 24 November 2022 harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Januari terpangkas USD2,95 atau 3,3 persen, menjadi USD85,41 per barel. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS merosot USD3,01 atau 3,7 persen menjadi USD77,94 per barel.



Persediaan bensin AS naik 3,1 juta barel, menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), jauh melebihi kenaikan 383 ribu barel yang diperkirakan para analis.

"Peningkatan bensin agak mengejutkan," kata seorang analis di grup Price Futures, Phil Flynn.

"Peningkatan pasokan bensin menunjukkan mungkin kita melihat permintaan melemah atau bensin akan meningkat menjelang liburan," jelasnya.



Data EIA juga menunjukkan penarikan persediaan minyak mentah sebesar 3,7 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi para analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penurunan 1,1 juta barel.



Harga minyak juga merosot lantaran batas harga G7 pada minyak Rusia bisa berada di atas level yang diperdagangkan. Negara-negara G7 melihat batas harga minyak lintas laut Rusia di kisaran USD65-USD70 per barel.

Sementara itu, minyak mentah Ural yang dikirim ke Eropa barat laut diperdagangkan sekitar USD62-USD63 per barel meskipun lebih tinggi di Mediterania sekitar USD67-USD68 per barel, data Refinitiv menunjukkan.



Karena biaya produksi diperkirakan sekitar USD20 per barel, batas tersebut masih akan menguntungkan bagi Rusia untuk menjual minyaknya dan dengan cara ini mencegah kekurangan pasokan di pasar global.



Seorang pejabat senior Departemen Keuangan AS mengatakan batas harga mungkin akan disesuaikan beberapa kali dalam setahun.