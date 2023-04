Gak Redup-Redup, Harga Emas Cling Terus!

Dolar melemah





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bisa cetak rekor baru?

(SAW)

Chicago: Harga emas menguat tajam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk hari ketiga berturut-turut dan memperkuat cengkeramannya di atas level psikologis USD2.000 per ounce. Greenback melemah setelah indeks harga produsen AS turun paling besar dalam hampir tiga tahun bulan lalu.Dikutip dari Antara, Jumat, 14 April 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di Divisi Comex New York Exchange, melonjak USD30,40 atau 1,50 persen menjadi USD2.055,30 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD2.063,40, kurang USD16dari tertinggi sepanjang masa USD2.080 per ounce pada Agustus 2020.Dolar AS jatuh ke level terendah dua bulan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya setelah harga produsen AS secara tak terduga merosot pada Maret, meningkatkan ekspektasi Federal Reserve mendekati akhir dari siklus kenaikan suku bunganya.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga produsen (IHP) AS turun 0,5 persen pada Maret, lebih baik dari yang diperkirakan. Tingkat IHP tahunan turun menjadi 2,7 persen dari revisi 4,9 persen bulan sebelumnya.Harga grosir AS mencatat penurunan terbesar dalam hampir tiga tahun, bersama dengan indeks harga konsumen yang lebih rendah dari perkiraan yang dirilis Rabu, 12, April 2023, menunjukkan bahwa inflasi AS turun. Inflasi yang lebih rendah memicu ekspektasi pasar Federal Reserve mungkin menunda kenaikan suku bunga pada pertemuan Mei, yang dianggap bullish untuk emas.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim awal AS untuk tunjangan pengangguran negara itu naik 11 ribu ke penyesuaian musiman 239 ribu untuk pekan yang berakhir 8 April, lebih lanjut mendukung emas."Jika emas dapat reli di atas rekor saat ini, mungkin tidak akan banyak kesulitan untuk menargetkan level USD2.100," kata Analis Platform perdagangan daring Oanda Ed Moya.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 46,70 sen atau 1,83 persen menjadi USD25,925 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli terangkat USD38,00 atau 3,70 persen menjadi USD1.065,50 per ounce.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id