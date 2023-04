Wall Street Merekah! Ini Pemicunya

Jumlah pengajuan tunjangan pengangguran turun

New York: Indeks saham utama Wall Street menetap lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Para investor yang khawatir tentang perlambatan ekonomi menilai bentuk pasar tenaga kerja AS serta fokus terhadap data pekerjaan utama yang akan datang.Melansir Antara, Jumat, 7 April 2023, indeks Dow Jones Industrial Average terdongkrak 2,57 poin atau 0,01 persen menjadi 33.485,29. Indeks S&P 500 bertambah 14,64 poin atau 0,36 persen menjadi 4.105,02. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 91,10 poin atau 0,76 persen menjadi 12.087,96.Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor jasa-jasa komunikasi dan utilitas masing-masing naik 1,71 persen dan 0,74 persen, melampaui yang lainnya. Sementara itu, sektor energi merosot 1,47 persen, merupakan sektor dengan kinerja terburuk.Wall Street telah melemah dalam beberapa hari terakhir karena tanda-tanda perlambatan ekonomi, termasuk data yang lemah pada daftar gaji swasta dan lowongan pekerjaan awal pekan ini.Pergerakan itu menandai perubahan dari beberapa bulan terakhir, ketika investor menyambut data ekonomi yang lemah yang mengartikan kenaikan suku bunga Fed berhasil dan Fed dapat melonggarkan kampanyenya untuk mengendalikan inflasi yang tinggi selama beberapa dekade.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran mencapai 228 ribu dalam pekan yang berakhir 1 April, turun 18 ribu dari level revisi naik minggu sebelumnya di 246 ribu. Pembacaan melebihi konsensus para analis 200 ribu.Perusahaan jasa penggajian ADP mengatakan penggajian swasta AS naik 145 ribu pada Maret, turun dari kenaikan 261 ribu pada Februari dan jauh di bawah perkiraan para ekonom sebesar 210 ribu.Investor sekarang fokus pada laporan situasi ketenagakerjaan AS yang lebih komprehensif untuk Maret yang diawasi lebih ketat, yang akan mencakup data ketenagakerjaan dari sektor swasta dan pemerintah, yang dijadwalkan akan dirilis pada Jumat waktu setempat.Pasar saham AS akan ditutup pada Jumat untuk merayakan Jumat Agung. Untuk minggu perdagangan yang dipersingkat, indeks Dow naik 0,6 persen, S&P 500 kehilangan 0,1 persen, dan Nasdaq yang padat teknologi turun 1,1 persen.