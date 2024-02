Mencuatnya Tensi Geopolitik Timur Tengah Bikin Harga Minyak Dunia Makin Mahal

Baca juga: Dolar AS Tergelincir Jelang Notulen Fed

Ketegangan di Timur Tengah mencuat

(HUS)

Houston: Harga minyak dunia mengalami kenaikan pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dipicu mencuatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.Seperti dilansir Investing.com, Selasa, 20 Februari 2024, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret 2024 naik 30 sen menjadi USD79,49 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2024 meningkat 9 sen menjadi USD83,56 per barel di London ICE Futures Exchange.Namun demikian, volume perdagangan di pasar minyak global terbatasi berlangsungnya libur Hari Presiden di Amerika Serikat (AS), peringatan hari kelahiran George Washington, Presiden pertama AS.Di sisi lain, ketegangan di Timur Tengah mencuat usai Israel melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Nasser di Jalur Gaza akhir pekan lalu. Serangan itu membuat rumah sakit tersebut tidak dapat melayani pasien lagi.Sebelumnya, kelompok militer Houthi menyerang kapal kargo Rubymar di Teluk Aden sehingga berisiko tenggelam sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina.