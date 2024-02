Harga Emas Dunia Lagi-lagi Curi 'Jimat Kekuatan' Dolar AS

Aktivitas manufaktur naik

(HUS)

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena melemahnya dolar Amerika Serikat (AS).Melansir Xinhua, Jumat, 16 Februari 2024, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik USD10,60 atau 0,53 persen menjadi USD2.014,90 per ons.Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS anjlok 0,8 persen pada Januari 2024, turun dari kenaikan 0,4 persen pada Desember 2023 dan lebih buruk dari perkiraan penurunan 0,3 persen. Penurunan yang lebih besar dari perkiraan semakin mendukung emas.Data ekonomi lainnya yang dirilis pada Kamis beragam. Federal Reserve melaporkan produksi industri AS turun tipis 0,1 persen pada Januari setelah tidak mencatat perubahan pada Desember.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun menjadi 212 ribu, turun 8.000 dari level revisi minggu sebelumnya sebesar 220 ribu.Adapun indeks kondisi bisnis Empire State The Fed New York, yang mengukur aktivitas manufaktur di negara bagian tersebut, naik 41 poin pada Februari 2024, namun tetap berada di bawah tingkat impas di negatif 2,4.Indeks manufaktur Fed Philadelphia melaju ke angka 5,2 di Februari dari negatif 10,6 di Januari. Para ekonom memperkirakan angka negatif 9. Ini adalah angka positif pertama dalam indeks sejak Agustus 2023.Perak untuk pengiriman Maret 2024 naik 56,40 sen atau 2,52 persen menjadi USD22,951 per ons. Platinum untuk pengiriman April 2024 naik USD7,90 atau 0,88 persen menjadi USD905,20 per ons.