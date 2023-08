Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Texas: Harga minyak mentah menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga minyak mentah menguat setelah permintaan minyak diprediksi akan semakin meningkat pada 2023.Melansir Investing.com, Sabtu, 12 Agustus 2023, harga minyak mentah WTI naik 0,27 persen ke level USD83,04 per barel. Harga minyak mentah Brent naik 0,38 persen ke level US D86,73 per barel.Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan rekor permintaan global dan pengetatan pasokan, mendorong harga ke kenaikan tujuh minggu berturut-turut, rekor terpanjang sejak 2022.IEA memperkirakan permintaan minyak global mencapai rekor 103 juta barel per hari pada Juni dan dapat mencapai puncak lainnya bulan ini. Sementara itu, pengurangan produksi dari Arab Saudi dan Rusia memicu penurunan tajam dalam persediaan selama sisa 2023, yang menurut IEA dapat mendorong harga minyak lebih tinggi lagi.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperkirakan permintaan minyak global akan meningkat sebesar 2,44 juta barel per hari tahun ini, tidak berubah dari perkiraan sebelumnya. Prospek pasar minyak terlihat sehat untuk paruh kedua tahun ini.Data ekonomi AS minggu ini juga mengangkat sentimen pasar sehingga memicu spekulasi The Fed mendekati akhir dari kenaikan suku bunga yang agresif."Setelah jatuh selama delapan minggu berturut-turut, jumlah rig minyak yang beroperasi di AS, indikator awal produksi masa depan, tetap stabil di 525 minggu ini," kata perusahaan jasa energi Baker Hughes.Data ekonomi beragam dari Tiongkok membebani sentimen minggu ini. Sementara data bea cukai menunjukkan impor minyak mentah naik dari tahun ke tahun, keseluruhan ekspor Tiongkok anjlok 14,5 persen pada Juli, dengan impor minyak mentah bulanan mundur dari rekor tertinggi Juni ke level terendah sejak Januari.