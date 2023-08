Harga Minyak Dunia Melemah, Ini Gegaranya

(HUS)

New York: Harga minyak dunia turun pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Penurunan ini dipicu data inflasi Amerika Serikat (AS) yang bergerak naik secara moderat pada Juli 2023.Melansir Investing.com, Jumat, 11 Agustus 2023, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September 2023 turun USD1,58 atau sekitar 1,9 persen menjadi USD82,82 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober 2023 merosot sebanyak USD1,15 atau sekitar 1,3 persen menjadi dibanderol dengan harga USD86,40 per barel di London ICE Futures Exchange.Lesunya harga minyak dunia ini lantaran data inflasi AS yang terbaru memunculkan spekulasi Federal Reserve segera mengakhiri siklus peningkatan suku bunga yang agresif.Adapun, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Juli 2023 tercatat sebesar 3,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sedikit di bawah perkiraan. Sementara inflasi inti meningkat 4,7 persen (yoy), juga di bawah ekspektasi.Baik indeks harga konsumen (inflasi secara keseluruhan) dan indeks harga konsumen inti sama-sama mengalami peningkatan sebesar 0,2 persen dari bulan lalu.