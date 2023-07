Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aksi wait and see investor terhadap emas dunia terjadi pada hari ini. Hal ini membuat harga emas dunia sedikit terkoreksi kembali menjelang keputusan suku bunga The Fed.Dikutip dari Investing.com harga emas acuan XAU/USD pembukaan perdagangan Selasa, 25 Juli 2023, bertengger pada level USD1954 per ounce atau melemah sebanyak 0,03 persen atau 0,54 bps. Harga emas naik 13,59 persen dalam setahun.Pelaku pasar sangat fokus pada keputusan suku bunga Fed. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps.Investor juga berharap bahwa bank sentral akan mengumumkan jeda yang lebih lama dalam kenaikan suku bunga di masa depan, mengingat bahwa The Fed mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga yang telah berlangsung selama hampir 14 bulan.Skenario ini menjadi pertanda baik untuk emas, pasalnya kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya peluang berinvestasi dalam emas. Namun harga emas akan berhadapan dengan tren suku bunga di AS yang masih bisa menetap pada level tertingginya dalam jangka waktu yang lama.Ketidakpastian tentang apakah the Fed akan menghentikan siklus kenaikan suku bunganya juga masih ada, lantaran inflasi AS masih berada di atas target tahunan bank sentral sebesar dua persen.