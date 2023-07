Harga Emas Dunia Terkoreksi 0,01%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas dunia terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia bergerak pada rentang USD1.961 sampai dengan USD1.962 per ounce.Melansir Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/USD Senin, 24 Juli 2023, bergerak melemah 0,01 persen atau 0,10 bps ke level USD1.961 per ounce. Harga emas naik 13,64 persen dalam setahun.Harga emas sempat menuju minggu positif di tengah meningkatnya harapan The Fed hampir mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya.Harga emas mengalami minggu positif ketiga berturut-turut, dan tampaknya telah menemukan stabilitas di level high USD1.900-an dalam prospek kenaikan suku bunga AS yang lebih sedikit tahun ini.Namun kenaikan harga emas terhambat oleh kenaikan suku bunga The Fed pada akhir tahun yang bisa mendorong kenaikan dolar AS. Kenaikan dolar AS bisa menghambat harga komoditas seperti emas.Kenaikan moderat suku bunga The Fed akan membuat kenaikan dolar AS cukup terbatas. Investor terlihat masih mewaspadai pergerakan harga emas ketika dolar AS rebound dari posisi terendah 15 bulan minggu ini yang mendorong beberapa aksi profit taking pada harga emas dunia.