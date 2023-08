Wall Street Lagi-lagi Ambruk

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indeks pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), dipicu merosotnya saham di sektor kesehatan.Dikutip dari Investing.com, Jumat, 18 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, Amerika Serikat, turun 290,91 poin atau sekitar 0,84 persen menjadi 34.474,83.Sementara indeks S&P 500 melemah 33,97 poin atau sekitar 0,77 persen menjadi 4.370,36. Sedangkan indeks komposit Nasdaq merosot 157,70 poin atau sekitar 1,17 persen menjadi 13.316,93.Saham CVS Health tergelincir delapan persen setelah Blue Shield of California berencana untuk menghentikan kerja sama dengan perusahaan farmasi tersebut.Saham UnitedHealth dan Cigna yang memiliki kepemilikan saham di CVS masing-masing anjlok 1,9 persen dan 6,4 persen. Indeks sektor kesehatan S&P 500 melemah 0,8 persen.Peningkatan harga minyak dunia membuat saham Exxon Mobil dan Chevron masing-masing melonjak 1,9 persen dan 1,7 persen.Laporan yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan penurunan jumlah klaim tunjangan pengangguran pekan lalu, mensinyalkan ketatnya pasar tenaga kerja.Nota pertemuan Federal Reserve Juli mengindikasikan para pejabat The Fed masih memprioritaskan upaya pengendalian inflasi sehingga mencuatkan kekhawatiran peningkatan suku bunga.Instrumen Fedwatch CME Group menunjukkan para trader masih mempercayai bahwa The Fed tidak akan mengubah suku bunga bulan depan, namun tingkat kepercayaan tersebut turun ke angka 86,5 persen dari 89 persen pekan lalu.