Yah, Harga Minyak Dunia Malah Rebound

New York: Harga minyak dunia menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal itu terjadi setelah mencapai level terendah sejak Januari di sesi sebelumnya didukung oleh pembatasan pasokan di Teluk Meksiko AS menjelang Badai Ian dan karena dolar AS turun dari level terkuatnya dalam dua dekade.Mengutip Antara, Rabu, 28 September 2022, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November bertambah USD2,21 atau 2,6 persen menjadi USD86,27 per barel di London ICE Futures Exchange. Brent jatuh 2,4 persen menjadi USD83,65, terendah sejak Januari di sesi sebelumnya.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD1,79 atau 2,3 persen, menjadi USD78,5 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah anjlok 2,6 persen menjadi USD76,71 pada Senin, 26 September, level terendah sejak 6 Januari.Harga mendapat dukungan dari pembatasan pasokan di Teluk Meksiko AS karena Badai Ian memaksa perusahaan-perusahaan minyak di wilayah tersebut untuk mengevakuasi personel dan menutup kegiatan produksi. Biro Keselamatan dan Penegakan Lingkungan AS melaporkan sekitar 11 persen produksi minyak dan 8,56 persen produksi gas alam di Teluk telah ditutup.