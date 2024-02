Harga Emas Dunia Meredup, Kilaunya Direbut Dolar AS

Paladium ikut meredup

(HUS)

Chicago: Harga emas melemah pada perdagangan Kamis (Jumat WIB), terpukul oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan peningkatan imbal hasil obligasi karena harapan penurunan suku bunga lebih awal dari Federal Reserve AS berkurang.Mengutip Daily FX, Jumat, 9 Februari 2024, harga emas di pasar spot turun 0,13 persen menjadi USD2.031,58 per ons. Sementara emas berjangka AS ditutup lebih rendah 0,2 persen pada USD2.047,9 per ons.Adapun indeks dolar (.DXY), membuka tab baru yang naik 0,1 persen, membuat emas batangan lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.Beberapa pembicara The Fed memberikan berbagai alasan mengapa mereka merasa tidak terlalu mendesak untuk segera memulai pelonggaran kebijakan di Amerika, atau mengambil langkah cepat setelah hal tersebut dilakukan.Pedagang sekarang melihat sekitar 61 persen kemungkinan penurunan suku bunga dari The Fed pada Mei, menurut alat CME Fedwatch. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.Sementara harga paladium spot turun 1,3 persen menjadi USD882,85 per ons, setelah mencapai USD856,38, terendah dalam lima tahun, di awal sesi.Harga paladium turun di bawah harga logam sejenisnya, platinum, untuk pertama kalinya sejak April 2018 pada perdagangan Kamis waktu setempat, karena meningkatnya kekhawatiran terhadap permintaan dan pertaruhan pada pasokan yang stabil membebani logam tersebut.Platinum dan paladium digunakan oleh pembuat mobil dalam konverter katalitik untuk membersihkan asap knalpot mobil.Di tempat lain, perak justru mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen menjadi USD22,55 per ons dan platinum naik 0,6 persen menjadi USD884,91.