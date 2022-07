Harga Emas Dunia Terpeleset Kenaikan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Chicago: Harga emas dunia turun tajam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) karena ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve lebih agresif setelah data inflasi Juni kian memanas mendorong dolar lebih kuat, membuat logam kuning kurang menarik.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange anjlok USD29,70 atau 1,71 persen menjadi USD1.705,80 per ounce, setelah sempat menembus level support USD1.700 pada terendah sesi di USD1.695,05, menandai titik terendah sejak 31 Maret 2020.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,53 persen menjadi 108,5420. Dolar juga naik ke level tertinggi terhadap yen Jepang sejak 1998 pada mendekati 140 yen karena bank sentral Jepang menganut kebijakan moneter longgar.Namun demikian, data ekonomi mendukung emas.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga produsen AS pada Juni naik 1,1 persen bulan ke bulan dan 11,3 persen tahun ke tahun, kenaikan terbesar sejak rekor lompatan 11,6 persen pada Maret 2022.Departemen Tenaga Kerja AS lebih lanjut melaporkan klaim pengangguran awal AS naik 9.000 menjadi 244 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 9 Juli, tertinggi sejak pertengahan November 2021.“Kita bisa melihat emas kembali menguntungkan karena ekonomi melayang ke dalam resesi. Untuk saat ini mungkin ada lebih banyak rasa sakit yang akan datang," kata Analis Platform Perdagangan Daring Oanda Craig Erlam dikutip dari Antara, Jumat, 15 Juli 2022.Palung emas terbaru datang karena pasar menekankan apakah Federal Reserve akan memilih rekor kenaikan pada keputusan 27 Juli mendatang tentang suku bunga untuk mengekang tekanan harga AS, atau terus memprioritaskan pertumbuhan di atas inflasi.Sejak Indeks Harga Konsumen untuk tahun ini hingga Juni di tertinggi baru empat dekade sebesar 9,1 persen, taruhan pada suku bunga telah berubah-ubah, dengan pendulum berayun antara peningkatan 100 basis poin, yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Juli versus konsensus yang lebih luas untuk kenaikan 75 basis poin.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 96,9 sen atau 5,05 persen, menjadi ditutup pada USD18,225 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD20,5 atau 2,45 persen menjadi USD817,30 per ounce.