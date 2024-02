Saham Asia Pasifik Beragam, Shanghai Composite Paling Banyak Raup Cuan

Baca juga: Dolar AS Tergelincir Jelang Notulen Fed

Saham-saham Tiongkok

(HUS)

Jakarta: Pasar saham di kawasan Asia Pasifik dibuka mixed (bergam) pada perdagangan hari ini, saat harga komoditas turun akibat kekhawatiran atas prospek ekonomi Tiongkok.Mengutip Investing.com, Selasa, 20 Februari 2024, pada pukul 07.30 WIB, indeks ASX 200 turun 0,1 persen, indeks KOSPI 200 melemah 0,4 persen, sementara indeks Nikkei 225 naik 0,1 persen.Sementara itu, pasar saham di Amerika Serikat (AS) tutup pada perdagangan Senin karena libur Hari Presiden.Adapun di pasar komoditas, harga minyak Brent turun 0,2 persen menjadi USD83,33 per barel. Sedangkan emas mengalami kenaikan tipis 0,2 persen menjadi USD2.017,21.Dolar Australia naik sedikit menjadi 65,38 sen AS. Sementara Wall Street Journal Dollar Index, yang mengukur dolar AS terhadap 16 mata uang lainnya, naik menjadi 98,62.Di sisi lain, saham-saham Tiongkok ditutup positif pada hari perdagangan pertama setelah libur Tahun Baru Imlek. Indeks Shanghai Composite Index naik 1,6 persen menjadi 2910,54, dengan Shenzhen Composite dan ChiNext Price Index juga tampak naik.Namun, saham -saham Hong Kong ditutup melemah, dipengaruhi oleh saham-saham produk konsumen dan properti.Nikkei Stock Average di Jepang ditutup datar di 38.470,38 di tengah perkembangan yang beragam. Sementara itu, indeks benchmark India, Sensex, berakhir positif selama lima sesi berturut-turut, dengan naik sebesar 0,4 persen menjadi 72.708,16.Di Eropa, Stoxx Europe 600 naik 0,2 persen menjadi 492,39, sementara DAX tergelincir 0,2 persen di 17.092,26 dan CAC 40 tetap datar ke 7.768,55.FTSE 100 di Inggris ditutup flat di 7.728,50 poin, tanpa ada rilis data perusahaan atau ekonomi utama yang memengaruhi pasar.