Saham-saham AS Beragam, Cuma Dow Jones yang Sukses 'Bawa Kabur' Cuan

Ekspektasi inflasi konsumen AS turun

(HUS)

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street berakhir bervariasi pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena investor bersiap menghadapi pembaruan inflasi penting pertama tahun ini dan gelombang laporan pendapatan berikutnya.Melansir Xinhua, Selasa, 13 Februari 2024, indeks Dow Jones Industrial Average naik 125,69 poin atau 0,33 persen menjadi 38.797,38, mencapai rekor baru.Sementara indeks S&P 500 merosot 4,77 poin atau 0,09 persen menjadi 5.021,84. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq juga merosot 48,12 poin atau 0,30 persen menjadi 15.942,55.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan utilitas dan energi memimpin kenaikan dengan masing-masing naik 1,14 persen dan 1,05 persen. Sementara itu, sektor teknologi dan real estate memimpin penurunan dengan masing-masing turun 0,77 persen dan 0,37 persen.Pasar telah pulih karena fundamental yang positif, namun ekspektasi penurunan suku bunga yang tertunda masih membayangi. Laporan pendapatan minggu ini dan pembicara The Fed dapat memberikan kejelasan dan berdampak pada sentimen investor.Laporan indeks harga konsumen AS untuk Januari yang dijadwalkan akan dirilis pada Selasa waktu setempat akan menjadi pusat perhatian ketika investor menilai efektivitas langkah-langkah pengetatan The Fed. Hal ini akan diikuti oleh serangkaian data pada akhir minggu ini, yang akan memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di berbagai sektor.Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman mengatakan terlalu dini untuk memprediksi kapan The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya atau seberapa jauh pemotongan tersebut akan dilakukan. Menurut dia, tidak tepat untuk memulai pemotongan dalam waktu dekat.Adapun, median ekspektasi inflasi konsumen AS dalam jangka waktu tiga tahun ke depan turun menjadi 2,4 persen di Januari dari 2,6 persen di bulan sebelumnya.Sementara median ekspektasi inflasi dalam jangka waktu satu dan lima tahun ke depan tetap tidak berubah pada periode tersebut, menurut sebuah laporan dikeluarkan oleh Federal Reserve Bank of New York.Diketahui, saham-saham menguat berkat kejutan pendapatan positif, terutama dari perusahaan-perusahaan teknologi besar. Produsen chip melanjutkan kenaikannya, dengan Nvidia mencapai rekor tertinggi lainnya sebelum menetap sedikit lebih rendah.Arm, perancang semikonduktor Inggris, juga melonjak ke puncak baru, memperpanjang reli yang mengesankan.Investor sangat menantikan laporan lebih lanjut, dengan pengumuman penting dari John Deere, Coca-Cola, Airbnb, dan Kraft Heinz, yang akan segera diumumkan.