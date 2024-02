Performa IHSG Tokcer! Naik 0,86%

Gerak IHSG akan naik

Jakarta: Performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) positif di perdagangan awal pekan ini. Bahkan, pergerakan IHSG sehari ini terus meningkat.Mengacu data RTI, Senin, 12 Februari 2024, IHSG ditutup menguat 62,5 poin atau 0,86 persen menjadi 7.297,66. Pada pembukaan perdagangan IHSG berada di level 7.233,78.Sepanjang perdagangan hari ini IHSG berhasil menyentuh level tertinggi harian yaitu 7.306,15. Sedangakn untuk level terendah, IHSG sempat menyentuh level 7.250,31.Sebanyak 23,54 miliar saham tercatat telah ditransaksikan hari ini dengan nilai Rp12,17 triliun.Masih mengacu data yang sama, sebanyak 286 saham emiten terpantau menguat hari ini.Sementara sisanya 280 saham melemah dan 201 saham stagnan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, dari sebelas indeks sektoral sebanyak empat sektor mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini.Pelemahan terdalam dipimpin oleh sektor transportasi dan konsumen non siklikal, dengan nilai masing masing -0,38 persen dan -0,35 persen.Sementara itu, sektor yang mengalami penguatan tertinggi adalah sektor finansial naik 1,18 persen. Lalu disusul sektor infrastruktur yang naik 0,85 persen.Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas sudah memprediksi gerak IHSG akan naik menjelang hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.Berkaca pada historis, saat Pemilu tahun-tahun sebelumnya IHSG selalu mengalami peningkatan. Pemilu 2009 IHSG naik 8,30 persen, pada Pemilu 2014 IHSG menguat 2,54 persen, dan Pemilu 2019 IHSG hanya naik 0,48 persen."IHSG akan bergerak terbatas cenderung menguat karena pelaku pasar diperkirakan masih wait and see di tengah Pemilu 2024," sebut dia dilansir Antara.