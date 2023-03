Yield Obligasi Jeblok, Wall Street Malah Raup Cuan Gede

Data penopang ekonomi AS sehat

(HUS)

New York: Wall Street menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena imbal hasil atau yield obligasi Pemerintah AS melemah. Di sisi lain, data ekonomi yang baru dirilis membantu investor mempertimbangkan kemungkinan Federal Reserve harus mempertahankan kebijakan restriktifnya hingga akhir tahun.Dikutip dari Antara, Sabtu, 4 Maret 2023, Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 387,40 poin atau 1,17 persen menjadi 33.390,97. Indeks S&P 500 bertambah 64,29 poin atau 1,61 persen menjadi 4.045,64. Indeks Komposit Nasdaq terangkat 226,02 poin atau 1,97 persen menjadi 11.689,01.Semua 11 sektor utama S&P 500 mengakhiri sesi di zona hijau, dengan sektor teknologi dan konsumer non-primer menikmati persentase keuntungan terbesar.Ketiga indeks saham utama AS melonjak lebih dari satu persen, dengan Nasdaq yang sarat teknologi naik mendekati dua persen didorong saham-saham mega caps yang sensitif suku bunga. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS melemah setelah komentar dari pejabat Fed meredakan kekhawatiran atas inflasi dan suku bunga."Semuanya masih tentang The Fed dan betapa anggunnya mereka dapat memperlambat ekonomi," kata Direktur Pelaksana JP Morgan Private Bank di New York, David Carter."The Fed memberitahu pasar apa yang ingin mereka dengar tetapi juga menyuntikkan kehati-hatian suku bunga mungkin perlu naik lebih tinggi tergantung pada data ekonomi," tambah dia.Untuk minggu ini, indeks membukukan kenaikan, dengan S&P menghentikan penurunan beruntun tiga minggu dan Dow, kembali ke wilayah positif tahun ini, menikmati kenaikan mingguan pertama sejak akhir Januari.Minggu ini juga melihat indeks acuan S&P 500 menembus rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari, dua level teknis yang diawasi ketat. "Ini merupakan indikasi bahwa pergeseran sedang terjadi. Dan banyak orang yang mencurigainya, tapi mereka tidak mau ketinggalan," kata Manajer Portofolio Senior di Dakota Wealth di Fairfield, Robert Pavlik.Data ekonomi yang dirilis menunjukkan permintaan yang kuat untuk jasa-jasa, dengan indeks manajer pembelian (PMI) dari Institute for Supply Management dan S&P Global menunjukkan aktivitas di sektor ini terus berkembang bahkan saat harga input menurun."Investor melihat apa yang mereka inginkan dalam data ISM, yang pada dasarnya adalah pertumbuhan yang sehat dengan harga yang melambat. Ini menunjukkan mereka bersedia untuk tetap berada di pesawat karena mereka tidak terlalu khawatir dengan pendaratan," tambah Carter.Musim laporan laba perusahaan kuartal keempat berada di tahap terakhir, dengan semua kecuali tujuh perusahaan di S&P 500 telah melaporkannya. Hasil untuk kuartal tersebut telah mengalahkan perkiraan konsensus 68 persen, menurut Refinitiv.Namun, secara agregat, analis yakin laba S&P 500 akan turun 3,2 persen pada kuartal keempat dibandingkan tahun sebelumnya, dan memperkirakan angka negatif tahun-ke-tahun untuk dua kuartal pertama 2023. Ini berarti S&P 500 memasuki resesi laba tiga kuartal pada bulan-bulan penutupan 2022.Apple Inc melonjak 3,5 persen setelah Morgan Stanley mengatakan saham tersebut dapat naik lebih dari 20 persen tahun ini karena potensi langganan perangkat keras.Broadcom Inc naik 5,7 persen setelah pembuat cip itu memperkirakan pendapatan kuartal kedua di atas perkiraan para analis karena meningkatnya investasi dalam AI mendorong permintaan cip.Di antara yang merugi, Costco Wholesale Corp tergelincir 2,1 persen karena gagal memenuhi target pendapatannya, akibat inflasi yang tinggi mengurangi permintaan konsumen.Pembuat cip Marvell Technology Inc jatuh 4,7 persen setelah laba kuartalan perusahaan meleset dan perkiraan pendapatan yang mengecewakan.Volume perdagangan bursa AS mencapai 10,83 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,10 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.