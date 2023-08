Lonjakan Saham Teknologi Bikin Wall Street Raup Cuan

Baca juga: Wall Street Strong Didorong Data Inflasi AS

Bursa saham Eropa menguat

New York: Indeks pasar saham Amerika Serikat (AS), Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dipicu melonjaknya saham sektor teknologi.Dikutip dari Investing.com, Selasa, 15 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, Amerika Serikat, naik 26,23 poin atau sekitar 0,07 persen menjadi 35.307,63.Sementara indeks S&P 500 meningkat 25,67 poin atau sekitar 4.489,72. Indeks komposit Nasdaq melonjak 143,48 poin atau sekitar 1,05 persen menjadi 13.788,33.Saham perusahaan teknologi Nvidia melambung 7,1 persen setelah Morgan Stanley memperkirakan lonjakan pendapatan yang dipicu pengembangan kecerdasan buatan.Indeks sektor teknologi S&P 500 melonjak 1,85 persen, memimpin penguatan 11 sektor utama indeks S&P 500. Saham Alphabet, Amazon, dan Micron Technology masing-masing meningkat 1,4 persen, 1,6 persen, dan 6,1 persen.Di sisi lain, Saham perusahaan manufaktur mobil elektrik Tesla justru mengalami kemerosotan sebanyak 1,2 persen setelah memangkas harga mobil Model Y yang dijual di Tiongkok.Adapun harga emas berjangka di Comex New York Mercantile Exchange stabil dengan harga emas untuk pengiriman September 2023 tetap di level USD1.946 per ons. Sedangkan nilai tukar dolar AS menguat dengan indeks dolar AS naik 0,32 persen menjadi 103,17. Bursa saham Eropa menguat pada perdagangan Senin (Selasa WIB), dengan indeks STOXX 600 Eropa naik 0,2 persen. Hal ini dipicu peningkatan saham sektor ritel dan kesehatan.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, turun 17,01 poin atau sekitar 0,23 persen menjadi 7.507,15. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, naik 72,08 poin atau sekitar 0,46 persen menjadi 15.904,25.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, berakhir datar dengan pergerakan turun hanya 4,70 poin menjadi 9.429,60. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, menguat 8,65 poin atau sekitar 0,12 persen menjadi 7.348,84.Nilai tukar poundsterling menguat 0,07 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,2706 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound melemah 0,05 persen menjadi 1,1605 euro per pound.