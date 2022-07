Pertemuan Ketiga Menkeu-Gubernur Bank Sentral G20 Digelar Pekan Depan, Ini yang Dibahas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presidensi G20 Indonesia akan kembali menggelar rangkaian kegiatan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting G20 ketiga yang akan diadakan di Bali pada 11-17 Juli 2022. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan di Jakarta pada Februari lalu.Dilansir Medcom.id, Jumat, 8 Juli 2022, secara garis besar rangkaian kegiatan FMCBG Meeting G20 akan dibagi menjadi tiga yaitu 3rd Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD), 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), serta berbagai side event.Pertemuan ini akan membahas lebih dalam mengenai 6 agenda prioritas di jalur keuangan, yaitu:1. Exit Strategy to Support Recovery.2. Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth.3. Payment System in Digital Era.4. Sustainable Finance.5. Digital Financial Inclusion.6. International Taxation.Pertemuan ketiga FMCBG dan FCBD di bawah Presidensi Indonesia G20 adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan pemangku kepentingan global di seluruh pemerintah, industri, akademisi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) , dan masyarakat sipil lainnya.Dari debat pembuat kebijakan ekonomi makro terkemuka yang memutuskan respons kebijakan fiskal dan moneter hingga pameran produk UMKM yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan inovasi lokal, pertemuan selama seminggu penuh ini akan menghadirkan rancangan yang kuat menuju prioritas utama Presidensi Indonesia G20 untuk Memulihkan Bersama-sama, Pulihkan Lebih Kuat.Acara side event ini terdiri dari empat tema unggulan, yang difokuskan untuk menstimulasi wawasan, dialog, dan kolaborasi untuk membuka jalan bagi multilateralisme yang lebih kuat dan tindakan nyata menuju pembahasan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Selain itu, berbagai tema juga akan menjadi pembahasan utama dalam rangkaian pertemuan FMCBG Meeting G20 pekan depan yaitu normalisasi kebijakan, ekonomi dan keuangan digital, ekonomi hijau , inklusi keuangan, dan ekonomi syariah, serta perpajakan internasional.