Harga Minyak Melonjak karena Data Persediaan Minyak AS

New York: Harga arga minyak mentah berjangka rebound pada Rabu waktu setempat di tengah bullish-nya data persediaan minyak AS pada minggu lalu.Melansir Xinhua, Kamis, 29 Juni 2023, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus naik USD1,86 atau 2,75 persen menjadi USD69,56 per barel di New York Mercantile Exchange.Sedangkan untuk harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus melonjak USD1,77 atau 2,45 persen menjadi USD74,03 per barel di London ICE Futures Exchange.Persediaan minyak mentah AS turun 9,6 juta barel dalam pekan yang berakhir 23 Juni, jauh lebih tinggi dari ekspektasi analis penurunan moderat, menurut data yang dikeluarkan oleh Administrasi Informasi Energi pada Rabu.Sementara itu, bensin dan bahan bakar sulingan AS menunjukkan sedikit peningkatan masing-masing sebesar 0,6 juta barel dan 0,1 juta barel.Sebaliknya, American Petroleum Institute (API) pada hari Selasa melaporkan penurunan 2,408 juta barel minyak mentah dalam persediaan AS untuk pekan yang berakhir 23 Juni."Namun pedagang energi berubah bullish dengan cepat setelah rilis laporan energi EIA dan laporan ini mengatur ulang prospek minyak pelaku pasar, yang terlalu pesimistis," kata analis pasar senior di Oanda, Edward Moya.