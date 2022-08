Wall Street 'Kebakaran', NASDAQ Melemah 1,25%

baca juga: 3 Indeks Utama AS di Wall Street Ketiban Untung

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street melemah pada penutupan perdagangan kemarin, Rabu 18 Agustus 2022. Investor masih wait and see melihat data ekonomi AS yang beragam.Dikutip dari CNBC International, Kamis, 18 Agustus 2022, tampak semua indeks di Paman Sam kebakaran dengan indeks yang paling melemah adalah NASDAQ disusul dengan S&P 500 dan Dow Jones Industrial Avarege (DJIA). Indeks S&P 500 jatuh 0,72 persen. Indeks NASDAQ melemah 1,25 persen. Indeks DJIA turun sebesar 0,50 persen.Saham-saham yang jatuh adalah Moderna Inc, DISH Network dan Jack Henry & Associates. Masing-masing saham jatuh sebanyak 6,4 persen, lima persen, dan 5,8 persen.Kemudian saham-saham yang melemah adalah Zoom Video Co, DocSign inc dan Analog Devices. Masing-masing jatuh sebanyak 6,2 persen, 5,6 persen, serta 4,9 persen.Saham Boeing.co, Walgreeens dan 3M co juga melemah dengan masing-masing melemah sebanyak 2,8 persen, 2,7 persen, dan 1,8 persen.Tampak saham-saham yang menguat adalah IBM International, Apple Inc, Chevron Inc, Valero Energy, serta Merck & Co Inc. Saham-saham ini menguat 0,9 persen, 0,8 persen, 0,8 persen, 3,9 persen, dan 0,4 persen.Data ekonomi AS beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan pembangunan perumahan AS pada Juli mencapai 1.446 juta dibawah prediksi analis sebesar 1.540 juta. Hal ini menunjukkan pasar perumahan yang mendingin di tengah kenaikan suku bunga dan peningkatan inflasi.Sementara itu, The Fed melaporkan indeks produksi industri AS naik 0,6 persen pada Juli, lebih tinggi dari ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,3 persen.