3 Indeks Utama AS di Wall Street Ketiban Untung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

New York: Saham-saham di bursa Amerika Serikat (AS), Wall Street , berakhir beragam pada perdagangan Selasa waktu setempat karena investor mencerna sejumlah data ekonomi.Melansir Xinhua, Rabu, 17 Agustus 2022, indeks Dow Jones Industrial Average naik 239,57 poin atau 0,71 persen menjadi 34.152,01. Indeks S&P 500 naik 8,06 poin atau 0,19 persen menjadi 4.305,20. Indeks Komposit Nasdaq turun 25,50 poin atau 0,19 persen menjadi 13.102,55.Adapun enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan kebutuhan pokok konsumen dan pilihan konsumen masing-masing naik 1,21 persen dan 1,09 persen, melampaui sisanya. Sektor real estat turun 0,42 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.Data ekonomi yang dirilis Selasa beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan sektor perumahan AS, dimulai pada Juli turun 9,6 persen. Angka ini menunjukkan pasar perumahan yang mendingin di tengah kenaikan suku bunga dan peningkatan inflasi.Sementara itu, Federal Reserve melaporkan indeks produksi industri AS naik 0,6 persen pada Juli, lebih tinggi dari ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,3 persen. Penjualan ritel AS Juli yang lebih diawasi dengan cermat dan risalah Fed akan dirilis pada Rabu.Di sisi lain, harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini disebabkan imbal hasil obligasi AS naik.Harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD8,4 atau 0,47 persen menjadi USD1.789,7 per ounce.Sementara harga perak untuk pengiriman September turun 18,7 sen atau 0,92 persen menjadi USD20,085 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD2,3 atau 0,25 persen menjadi USD931,3 per ounce.Data ekonomi yang dirilis Selasa beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan konstruksi rumah baru AS turun 9,6 persen yang disesuaikan secara musiman pada Juli menjadi 1,45 juta. Sementara izin bangunan untuk rumah baru turun 1,3 persen menjadi 1,67 juta pada Juli.Federal Reserve melaporkan indeks produksi industri AS naik 0,6 persen pada Juli, lebih tinggi dari ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,3 persen.