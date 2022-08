Dolar AS Lemah! Dilibas Euro dan Poundsterling

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(AHL)

New York: Mata uang dolar AS melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Dolar AS tertekan penguatan euro dan poundsterling.Melansir Xinhua, Rabu, 17 Agustus 2022, indeks dolar , yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,04 persen menjadi 106,5000 pada pukul 15:00.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0172 dolar AS dari 1,0157 dolar di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris naik menjadi 1,2090 dolar AS dari 1,2055 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7022 dolar AS dari 0,7021 dolar.Dolar AS dibeli 134,22 yen Jepang, lebih tinggi dari 133,31 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9499 franc Swiss dari 0,9468 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2848 dolar Kanada dari 1,2909 dolar Kanada.Di sisi lain, harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini disebabkan imbal hasil obligasi AS naik.Harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD8,4 atau 0,47 persen menjadi USD1.789,7 per ounce.Data ekonomi yang dirilis Selasa beragam. Departemen Perdagangan AS melaporkan konstruksi rumah baru AS turun 9,6 persen yang disesuaikan secara musiman pada Juli menjadi 1,45 juta. Sementara izin bangunan untuk rumah baru turun 1,3 persen menjadi 1,67 juta pada Juli.Federal Reserve melaporkan indeks produksi industri AS naik 0,6 persen pada Juli, lebih tinggi dari ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,3 persen.Adapun harga perak untuk pengiriman September turun 18,7 sen atau 0,92 persen menjadi USD20,085 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD2,3 atau 0,25 persen menjadi USD931,3 per ounce.