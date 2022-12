Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk sesi keempat berturut-turut karena data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan mendorong beberapa permintaan safe haven terhadap logam kuning.DIkutip dari Antara, Sabtu, 10 Desember 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, menguat USD9,20 atau 0,51 persen menjadi ditutup pada USD1.810,70 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai tertinggi sesi di USD1.819 dan terendah sesi di USD1.800 per ounce.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Jumat, 9 Desember 2022, indeks harga produsen AS meningkat 0,3 persen bulan ke bulan pada November, lebih tinggi dari kenaikan 0,2 persen yang diperkirakan oleh para ekonom.Pertumbuhan harga grosir AS yang lebih tinggi dari perkiraan meredam harapan bahwa inflasi bisa mengarah lebih rendah, meningkatkan permintaan safe haven investor untuk emas.Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Jumat, 9 Desember 2022, persediaan pedagang grosir AS meningkat 0,5 persen pada Oktober dalam sebulan, sedikit berkurang dari kenaikan 0,6 persen yang tercatat pada September.Pembacaan awal indeks sentimen konsumen Universitas Michigan menunjukkan lompatan tak terduga ke 59,1 pada Desember, naik dari 56,8 pada November dan mengalahkan perkiraan pasar untuk pembacaan 56,9.Investor memperkirakan kenaikan suku bunga 50 basis poin dalam pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu depan. Emas berjangka naik hampir 0,1 persen untuk minggu ini.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 47,1 sen atau 2,03 persen, menjadi ditutup pada USD23,717 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD21,60 atau 2,13 persen, menjadi ditutup pada USD1.036,20 per ounce.