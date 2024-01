Bursa Paman Sam Penuh Optimisme, S&P 500 Tembus Rekor

Advertisement

Penurunan suku bunga

(SAW)

New York: Bursa saham di Negeri Paman Sam, Wall Street , naik pada penutupan perdagangan Senin dengan capaian S&P 500 yang menembus rekor baru.Dow Jones Industrial Average naik 138,01 poin, atau 0,36 persen menjadi 38.001,81. Kenaikan pada Senin mendorong rata-rata saham blue-chip ke rekor baru dan di atas level 38.000 untuk pertama kalinya.Indeks komposit S&P 500 bertambah 0,22 persen menjadi 4.850,43, juga mencapai level tertinggi baru sepanjang masa. Nasdaq Composite naik 0,32 persen menjadi 15.360,29.Saham Macy's naik lebih dari tiga persen setelah menolak proposal senilai USD5,8 miliar untuk menjadikan pengecer itu swasta. SolarEdge melonjak sekitar empat persen setelah perusahaan mengumumkan akan memberhentikan 16 persen tenaga kerjanya.Archer-Daniels-Midland anjlok lebih dari 24 persen setelah mengeluarkan panduan pendapatan yang lemah dan menempatkan CFO Vikram Luthar cuti di tengah penyelidikan terkait praktik akuntansi.B Riley Financial tergelincir sekitar 2,5 persen setelah Bloomberg melaporkan regulator sedang menyelidiki kesepakatan dengan klien yang terkait dengan penipuan sekuritas.Kenaikan yang terjadi pada Senin terjadi setelah S&P 500 pada Jumat menembus di atas rekor intraday dan penutupan tertinggi yang dicatat pada Januari 2022.Pergerakan ini menandakan Wall Street memang berada dalam tren bullish yang dimulai pada Oktober 2022 setelah saham-saham anjlok pada awal tahun itu."Ini hampir seperti ketakutan akan ketinggalan," kata Kepala Manajemen Investasi di Commonwealth Financial Brian Price, dilansir CNBC Intetnational, Selasa, 23 Januari 2024.Kekuatan Wall Street mungkin bergantung pada apakah bank sentral AS berhasil melakukan soft landing, mendinginkan perekonomian untuk menurunkan inflasi sekaligus menghindari resesi.Menurut FedWatch Tool dari CME Group, para pedagang sekarang memperkirakan sekitar 40 persen kemungkinan penurunan suku bunga Fed pada Maret.Itu menandai penurunan tajam dari hampir 81 persen pada minggu sebelumnya. Ada kemungkinan hampir 58 persen bank sentral akan mempertahankan suku bunga tetap stabil, naik dari sekitar 19 persen pada minggu sebelumnya.Investor akan mencermati serangkaian laporan ekonomi yang akan dirilis minggu ini, termasuk produk domestik bruto kuartal keempat pada hari Kamis dan ukuran inflasi favorit The Fed, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi Desember pada Jumat.“Optimisme investor didorong oleh keyakinan akan adanya penurunan suku bunga agresif oleh The Fed,” kata Kepala Investasi CIBC Private Wealth David Donabedian.