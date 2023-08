Wall Street 'Kebakaran' setelah Peringkat Utang AS Turun Pangkat

Baca juga: Gerak Wall Street Beragam di Awal Agustus

Bursa saham Eropa ikut melemah

(HUS)

New York: Wall Street melemah pada Rabu (Kamis pagi WIB) setelah agensi pemeringkat Fitch memangkas peringkat kredit Amerika Serikat (AS) dari AAA menjadi AA+ dan Negeri Paman Sam diperkirakan akan mengalami kemerosotan fiskal dalam tiga tahun ke depan.Seperti dikutip dari Investing.com, Kamis, 3 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York turun 348,16 poin atau sekitar 0,98 persen menjadi 35.282,52.Sementara indeks S&P 500 merosot 63,34 poin atau sekitar 1,38 persen menjadi 4.513,39. Sedangkan indeks komposit Nasdaq anjlok 310,47 poin atau sekitar 2,17 persen menjadi 13.973,45.Fitch menjadi agensi pemeringkat kedua yang memangkas peringkat kredit AS. Pada 2011, Standard & Poor's memangkas peringkat kredit AS menjadi AA+ dari AAA.Indeks S&P 500 mencatatkan penurunan harian tertajam sejak 25 April, serta mencatatkan penurunan lebih dari satu persen pertama sejak 23 Mei.Saham perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, termasuk Apple, Meta Platforms, Nvidia, dan Tesla, melemah seiring meningkatnya imbal hasil obligasi AS ke level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir.Indeks sektor teknologi S&P 500 anjlok 2,6 persen, menjadi sektor dengan penurunan tertajam dari 11 sektor utama S&P 500.Harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange turun seiring menguatnya nilai tukar dolar AS. Harga emas untuk pengiriman September 2023 turun 0,4 persen menjadi USD1.970,80 per ons. Indeks dolar AS naik 0,4 persen. Bursa saham Eropa juga ikut melemah pada Rabu, dengan indeks STOXX 600 Eropa merosot 1,4 persen. Hal ini juga dipicu langkah Fitch yang memangkas peringkat kredit AS.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, turun 104,64 poin atau sekitar 1,36 persen menjadi 7.561,63. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, melemah 220,38 poin atau sekitar 1,36 persen menjadi 16.020,02.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, merosot 174,20 poin atau sekitar 1,83 persen menjadi 9.328,70. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Perancis, melorot 93,24 poin atau sekitar 1,26 persen menjadi 7.312,84.Di sisi lain, nilai tukar poundsterling terhadap dolar AS berada di kisaran USD1,2782 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound menguat 0,1 persen menjadi 1,1642 euro per pound.