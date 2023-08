Gerak Wall Street Beragam di Awal Agustus

(HUS)

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir dengan pergerakan yang beragam pada perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dengan indeks S&P 500 dan komposit Nasdaq di Bursa Efek New York, Amerika Serikat, berakhir di teritori negatif.Dikutip Investing.com, Rabu, 2 Agustus 2023, indeks Dow Jones Industrial Average naik 71,15 poin atau sekitar 0,2 persen menjadi 35.630,68. Indeks S&P 500 melemah 12,23 poin atau sekitar 0,27 persen menjadi 4.576,73. Indeks komposit Nasdaq turun 62,11 poin atau sekitar 0,43 persen menjadi 14.283,91.Ketiga angka indeks tertekan aksi jual para investor menjelang dirilisnya data pekerjaan AS. Indeks Dow Jones berakhir di teritori negatif setelah saham perusahaan manufaktur alat berat Caterpillar melambung 8,9 persen, dipicu peningkatan perolehan laba kuartal kedua.Saham perusahaan penyedia layanan transportasi online Uber terjun 5,7 persen setelah gagal mencapai target pendapatan kuartal kedua. Saham perusahaan farmasi Pfizer turun 1,25 persen dipicu penurunan penjualan produk terkait covid-19.Saham perusahaan manufaktur mobil elektrik Tesla dan perusahaan e-commerce Amazon masing-masing anjlok 2,38 persen dan 1,49 persen dipicu peningkatan imbal hasil obligasi AS.Harga emas berjangka di COMEX New York Mercantile Exchange turun seiring menguatnya nilai tukar dolar AS. Harga emas untuk pengiriman September 2023 turun 1,1 persen menjadi USD1.950,30 per ons. Indeks dolar AS meningkat 0,40 persen. Bursa saham Eropa melemah dengan indeks STOXX 600 Eropa turun 0,9 persen, dipicu kontraksi aktivitas pabrik di zona euro. Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, turun 33,14 poin atau sekitar 0,43 persen menjadi 7.666,27. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, melemah 139,19 poin atau sekitar 0,85 persen menjadi 16.307,64.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, melorot 85,60 poin, atau sekitar 0,89 persen, menjadi 9.555,90. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, merosot 63,84 poin, atau sekitar 0,85 persen, menjadi 7.433,94.Nilai tukar poundsterling melemah 0,54 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,2770 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukarnya melemah 0,24 persen menjadi 1,1646 euro per pound.