Dolar AS Lagi Lemas Terus Nih, Ada Apa Gerangan?

New York: Dolar AS melemah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah data tenaga kerja AS untuk Februari menunjukkan pertumbuhan upah lebih lambat, mengindikasikan pelonggaran tekanan inflasi dapat menjaga kecepatan kenaikan suku bunga Federal Reserve sehingga mengurangi daya tarik greenback.Dikutip dari Antara, Sabtu, 11 Maret 2023, perekonomian AS menambahkan pekerjaan dengan cepat pada Februari, tetapi pertumbuhan upah yang lebih lambat dan kenaikan tingkat pengangguran mendorong pasar keuangan untuk memutar kembali harapan untuk kenaikan suku bunga 50 basis poin ketika pembuat kebijakan Fed bertemu dalam dua minggu.Kesaksian di Kongres awal pekan ini oleh Ketua Fed Jerome Powell dipandang sebagai hawkish dan memperkuat dolar karena pemerintah membayar lebih banyak imbal hasil daripada utang pemerintah lainnya.Dolar meluncur terhadap semua mata uang utama, tetapi pada dasarnya datar terhadap dolar Kanada. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, turun 0,618 persen.Menambah penurunan imbal hasil obligasi pemerintah adalah penutupan SVB Financial Group, kegagalan bank terbesar sejak krisis keuangan, karena regulator California bergerak cepat untuk melindungi deposan di pemberi pinjaman yang berfokus pada startup.Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun turun lebih dari 22 basis poin menjadi di bawah 3,70 persen dalam penurunan satu hari terbesar dalam empat bulan. Imbal hasil obligasi bergerak berlawanan dengan harganya."Menurut pendapat saya, ada tawaran safe-haven yang signifikan sedang terjadi. Ada kekhawatiran tentang potensi tekanan perbankan ," kata Kevin Flanagan, kepala strategi pendapatan tetap di WisdomTree.Adapun penghasilan per jam rata-rata untuk semua pekerja swasta naik 0,2 persen dibandingkan 0,3 persen pada Januari, dan mengangkat angka tahun ke tahun menjadi 4,6 persen. Para ekonom memperkirakan pendapatan per jam naik 0,3 persen pada Februari, yang akan menaikkan upah sebesar 4,7 persen per tahun.Dolar mungkin di kisaran ketat karena melambatnya inflasi ke target Fed sebesar 2,0 persen kemungkinan akan bergelombang, kata Joe Manimbo, analis pasar senior di Convera di Washington."Ketika pasar merevisi ekspektasi untuk puncak suku bunga, kita melihat dolar naik dua langkah. Tapi begitu turun cepat, kita melihat dolar mengambil langkah mundur," kata Manimbo."Pasar sudah mengantisipasi bahwa Fed akan berhenti (menaikkan suku bunga) tahun ini, tetapi kapan persisnya tidak diketahui."Pasar berjangka untuk dana fed memangkas peluang jadi 41 persen untuk kenaikan 50 basis poin ketika pembuat kebijakan Fed bertemu pada 22 Maret, dibandingkan dengan probabilitas 71,6 persen seminggu yang lalu, menurut Alat FedWatch CME.Pasar mendahului prospek kenaikan 50 basis poin pada pertemuan Fed berikutnya, kata Dec Mullarkey, direktur pelaksana strategi investasi dan lokasi aset di SLC Management di Boston."Kenaikan suku bunga 25 basis poin pada titik ini lebih masuk akal karena memungkinkan Fed untuk terus memperketat tetapi memperpanjang periode di mana mereka melakukannya untuk memungkinkan data mengejar ketinggalan," katanya.Euro naik 0,57 persen menjadi 1,064 dolar dan sterling diperdagangkan naik 0,83 persen pada 1,2024 dolar,Indeks harga konsumen (IHK) 'cukup penting' yang dijadwalkan untuk dirilis pada 14 Maret sekarang berada di depan dan tengah, kata Andrzej Skiba, kepala tim pendapatan tetap BlueBay U.S di RBC Global Asset Management di New York."Fokus sekarang beralih ke data IHK dan kondisi keuangan secara keseluruhan mengingat apa yang terjadi di ruang perbankan di AS," katanya.Yen Jepang menguat 1,01 persen menjadi 134,79 per dolar. Dolar sebelumnya melonjak terhadap yen dalam gerakan spontan setelah bank sentral Jepang (BoJ) mempertahankan kebijakan tidak berubah dalam pertemuan terakhir Gubernur Haruhiko Kuroda sebelum dia mundur pada April.