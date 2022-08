Dolar AS Libas 6 Mata Uang Utama Dunia

Baca juga: Fed Terus Gencar Lawan Kenaikan Harga

New York: Mata uang dolar AS menguat secara luas terhadap rival utama pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat.Melansir Xinhua, Jumat, 19 Agustus 2022, indeks dolar , yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,85 persen menjadi 107,4840.Pada akhir perdagangan New York, berikut enam mata uang utama yang tertindas kekuatan dolar AS:Pelaku pasar terus menilai risalah dari pertemuan Juli Federal Reserve. Risalah yang dirilis Rabu menunjukkan bank sentral akan melanjutkan kampanye kenaikan suku bunga untuk menjinakkan inflasi, sambil mengisyaratkan kehati-hatian dengan laju kenaikan yang akan datang.Di sisi lain, harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada perdagangan Kamis waktu setempat karena penguatan dolar AS. Harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD5,5 atau 0,31 persen menjadi USD1.771,2 per ons.Analis pasar berpendapat risalah pertemuan Federal Reserve Juli yang dirilis Rabu netral hingga hanya sedikit dovish. Selain itu pasar menunjukkan tidak ada reaksi yang signifikan.Data ekonomi yang dirilis Kamis juga mengurangi kemilau harga emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun 2.000 menjadi 250 ribu dalam pekan yang berakhir 13 Agustus.