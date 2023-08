The Fed Perlu Naikkan Suku Bunga Lagi

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kemungkinan kenaikan suku bunga

Jackson Hole: Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan para pengambil kebijakan The Fed akan berhati-hati saat mereka memutuskan melakukan pengetatan lebih lanjut. Namun juga menjelaskan bank sentral belum menyimpulkan suku bunga acuannya cukup tinggi untuk memastikan inflasi kembali ke target dua persen.“Adalah tugas The Fed untuk menurunkan inflasi hingga mencapai sasaran kami sebesar dua persen, dan kami akan melakukannya,” kata Powell dalam pidato utama di Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole dikutip dari Channel News Asia, Sabtu, 26 Agustus 2023.Dia mengatakan The Fed telah memperketat kebijakan secara signifikan selama setahun terakhir. Meskipun inflasi telah turun dari puncaknya – masih terlalu tinggi dari target The Fed."Kami siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan, dan bermaksud untuk mempertahankan kebijakan pada tingkat yang restriktif sampai kami mencapai tingkat yang lebih ketat. yakin bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju tujuan kami. Kami memperhatikan tanda-tanda perekonomian mungkin tidak melambat seperti yang diharapkan dengan belanja konsumen sangat kuat dan sektor perumahan mungkin pulih," kata Powell.Perekonomian terus tumbuh di atas tren, kata Powell, dan hal ini dapat membahayakan kemajuan inflasi dan memerlukan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.Pernyataannya menunjukkan The Fed sedang bergulat dengan sinyal-sinyal yang bertentangan dari perekonomian di mana inflasi telah melambat tanpa banyak merugikan perekonomian. Ini merupakan hasil yang baik, namun hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan Fed tidak cukup membatasi untuk menyelesaikan tugasnya.Pelaku pasar bereaksi dengan terus memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga bulan depan kurang dari 20 persen, berdasarkan harga suku bunga berjangka.Namun semakin besar kemungkinan kenaikan suku bunga pada salah satu dari dua pertemuan The Fed berikutnya pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November dan 12 Desember hingga 13 Desember dengan harga yang menunjukkan peluang lebih baik dari 50 persen suku bunga kebijakan mengakhiri tahun ini pada kisaran 5,5 persen hingga 5,75 persen.“Kesimpulan utama saya adalah ketika menyangkut kenaikan suku bunga lagi, ketua masih harus mengambil keputusan, meskipun tidak terlalu mengganggu dibandingkan tahun lalu,” kata Omair Sharif dari Inflation Insights.Powell mengakui kesulitan untuk mengetahui dengan tepat sejauh mana suku bunga acuan The Fed saat ini sebesar 5,25 persen hingga 5,5 persen telah mencapai tingkat suku bunga netral yang diperlukan untuk memperlambat perekonomian.