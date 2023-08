Setelah Pertemuan The Fed, Bursa Saham AS Menguat Lagi

Sikap hati-hati The Fed





New York: Bursa saham Wall Street menghijau pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks utama di paman sam itu naik karena The Fed akan secara hati-hati menaikan suku bunganya untuk meredam inflasi.Dikutip dari CNBC International, Sabtu, 26 Agustus 2023, Nasdaq naik sebesar 0,94 persen, DJIA naik sebesar 0,73 persen, dan S&P 500 naik sebesar 0,67 persen.Sementara itu saham-saham yang naik adalah Hasbro Inc, Tesla Inc, Workday Inc, Intuit Inc, Boeing Co dan Intel Corp. Kemudian saham-saham yang melemah adalah Warner Bros, Nvidia Corp, Verion Communication, Insulet Corp, Marvell Technology dan JPMoegan Chase.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memastikan inflasi terkendali, namun bank sentral berjanji untuk bertindak “hati-hati” pada pertemuan mendatang.Powell, dalam pidatonya pada pertemuan puncak ekonomi di Jackson Hole, Wyoming, mengatakan para pengambil kebijakan akan melakukan tindakan dengan hati-hati saat memutuskan untuk melakukan pengetatan lebih lanjut.Namun dia juga menjelaskan bahwa bank sentral belum menyimpulkan bahwa suku bunga acuannya sudah cukup tinggi untuk memastikan inflasi kembali ke target dua persen.Investor khawatir atas sinyal yang berpotensi hawkish dari ketua The Fed, mengingat bahwa inflasi AS tetap tinggi, sementara data terbaru juga menunjukkan berlanjutnya kekuatan di pasar tenaga kerja.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun 10 ribu menjadi 230 ribu dalam pekan yang berakhir 19 Agustus. Perkiraan median para ekonom memperkirakan 240 ribu lamaran.Saat data lain juga menunjukkan perlambatan aktivitas bisnis di AS, pelaku pasar masih mengharapkan ketua Fed untuk menempatkan prospek suku bunga AS yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.