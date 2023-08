AS Harus Perluas Penerima Manfaat Penerapan Pajak Kendaraan Listrik

baca juga: Sekuritas Prediksi Koreksi Rating AS oleh Fitch Bersifat Sementara





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Washington : Amerika Serikat (AS) harus memperluas manfaat kredit pajak kendaraan listrik ke Vietnam jika ingin mendorong investasi penting dari negara tersebut dalam manufaktur yang berbasis di AS.Aturan yang termasuk dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (IRA) yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan AS pada rantai pasokan baterai EV Tiongkok saat ini hanya menguntungkan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Washington, daftar yang mengecualikan Vietnam."Pembuat mobil Vietnam VinFast pekan lalu memulai pembangunan pabrik senilai USD4 miliar untuk memproduksi EV di North Carolina untuk pasar AS, tetapi dapat berjuang untuk bersaing tanpa keringanan pajak," kata mantan duta besar AS untuk Vietnam yang mengepalai Kelompok Bisnis Dewan Bisnis AS-ASEAN Ted Osius, dilansir Channel News Asia, Jumat, 4 Agustus 2023.VinFast menanggapi seruan Presiden Joe Biden agar kendaraan listrik diproduksi di Amerika Serikat, Osius mengatakan Vietnam ingin menjadi bagian dari rantai pasokan EV dan mereka tidak ingin didiskriminasi demi produsen EV lainnya."Tidak ada jalan yang jelas bagi Vietnam untuk mendapatkan keuntungan pajak saat ini, tetapi fakta bahwa VinFast bergerak maju dengan konstruksi menunjukkan keyakinan tertentu bahwa ini akan berhasil dan saya berbagi kepercayaan itu," ujar Osius.IRA memberikan kredit pajak USD7.500 untuk EV yang dibeli di Amerika Serikat asalkan persentase mineral penting yang digunakan untuk membuat baterai bersumber dari Amerika Serikat atau mitra dagang bebas.Amerika Serikat menandatangani kesepakatan pada bulan Maret dengan Jepang tentang mineral penting yang memastikan mobil Jepang akan mendapat manfaat dari kredit pajak. Sekarang, baik UE maupun Inggris mencari hal yang sama.Biden mengatakan pekan lalu dia bisa bertemu dengan pemimpin Vietnam pada KTT G20 di New Delhi pada September, yang keduanya diharapkan menyepakati langkah-langkah untuk memperdalam hubungan yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya ketegangan AS dengan Tiongkok.Osius mengatakan Washington harus memperluas manfaat pajak kepada penandatangan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), sebuah tiruan perdagangan yang melibatkan 14 negara, termasuk Vietnam dan Indonesia di sekitarnya, yang memiliki cadangan besar mineral yang ditemukan dalam baterai.Administrasi Biden meluncurkan IPEF sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi dengan Asia setelah mantan Presiden Donald Trump menarik diri dari pakta perdagangan pan-Pasifik, tetapi tidak memiliki ketentuan akses pasar yang diinginkan negara-negara ASEAN.