Rendahnya Permintaan Tiongkok Bisa Menekan Harga Minyak

Singapura: Permintaan minyak di Tiongkok , konsumen energi terbesar di dunia, dapat berkontraksi untuk pertama kalinya dalam dua dekade, pada tahun ini karena kebijakan nol covid-19 Beijing membuat orang tetap di rumah selama liburan dan mengurangi konsumsi bahan bakar.Penguncian di kota-kota utama seperti pusat keuangan Shanghai telah merugikan permintaan minyak Tiongkok pada kuartal kedua sementara pemulihan untuk sisa tahun ini diperkirakan akan lambat karena Tiongkok tetap pada kebijakan nol covid-19. Ini bisa membatasi asupan importir minyak mentah utama dunia dan menurunkan harga minyak global."Permintaan Tiongkok untuk bensin, solar, dan bahan bakar jet bisa turun 380 ribu barel per hari (bph) menjadi 8,09 juta barel per hari pada 2022, yang akan menjadi kontraksi pertama sejak 2002," kata analis dari Energy Aspects Sun Jianan dikutip dari Channel News Asia, 9 September 2022.Sebagai perbandingan, permintaan naik 450 ribu barel per hari, atau 5,6 persen, pada 2021. Sejauh tahun ini, Tiongkok telah mengalami penurunan impor minyak mentah Januari-Agustus sebesar 4,7 persen, kontraksi pertama untuk periode delapan bulan setidaknya sejak 2004."Kami percaya impor hanya akan meningkat secara substansial di awal 2023 ketika Tiongkok mulai memasok minyak mentah untuk Tahun Baru Imlek, daripada ekspektasi kami sebelumnya di kuartal IV-2022", kata Sun.Otoritas lokal di provinsi berpenduduk padat seperti Hebei, Jiangxi dan Henan telah memperkirakan lalu lintas jalan turun sebanyak 20 persen selama Festival Pertengahan Musim Gugur ini dari tahun lalu.Data yang dilacak oleh ForwardKeys menunjukkan. pada 31 Agustus, pemesanan untuk perjalanan udara domestik selama liburan adalah 38,5 persen lebih rendah dari 2021. Sementara pemesanan penerbangan untuk perjalanan Golden Week diperkirakan turun 23,8 persen dari tahun lalu."Lalu lintas jalan di kota barat daya Chengdu, yang telah memperpanjang penguncian covid-19, turun 50 persen minggu ini dari tahun sebelumnya," menurut data Baidu.Pada kuartal keempat, permintaan bensin, solar, dan bahan bakar jet diperkirakan akan meningkat sekitar 530 ribu barel per hari dari kuartal ketiga menjadi 8,55 juta barel per hari, kata Energy Aspect's Sun, menambahkan bahwa permintaan bisa turun lebih jauh jika kasus covid-19 meningkat."Untuk bahan bakar penerbangan, permintaan sekitar 500 ribu barel per hari kurang dari setengah dari 1,1 juta hingga 1,2 juta barel per hari pada hari-hari sebelum pandemi," kata Kepala Hilir dan Perdagangan Minyak di Konsultan Rystad Energy Mukesh Sadhav."Dimulainya kembali lalu lintas jalan dan solar akan lebih mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro", katanya.Namun, kata Sadhav, penggunaan bahan bakar Tiongkok bisa naik tipis 100 ribu barel per hari tahun ini menjadi 8,2 juta barel per hari, dengan permintaan diperkirakan akan pulih setelah Kongres Partai Komunis pada pertengahan Oktober."Permintaan minyak secara keseluruhan diperkirakan akan meningkat sebesar 500.000 barel per hari pada November dari tahun sebelumnya dan 1 juta barel per hari pada periode Desember-Februari dengan kebijakan Tiongkok menjadi lebih jelas", katanya.