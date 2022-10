BI: Presidensi G20 Dorong Ekonomi Global Kuat dan Berkelanjutan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: AS Dukung Presidensi G20 Indonesia dan Dorong Penguatan Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Jakarta: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan Presidensi G20 Indonesia berusaha terus mempertahankan tujuan pembangunan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.Dari sisi finance track, Presidensi G20 Indonesia telah merumuskan enam agenda prioritas yang meliputi, exit strategy untuk mendukung pemulihan, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan, dan sistem pembayaran di era digital.Selain itu, juga sustainability finance, inklusi keuangan melalui inklusi keuangan digital dan pengembangan UMKM , dan perpajakan internasional."Keenam agenda itu saya rasa masih relevan pada kondisi saat ini dan juga ke depan, walaupun bisa saja formulasinya berbeda, tapi, inti dari permasalahannya kurang lebih akan sama," kata Destry dalam seminar dan peluncuran buku bertajuk Indonesia's Strategic Role In The G20: Expert Perspectives, Kamis, 27 Oktober 2022.Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan terus menjaga komitmen untuk menciptakan kebijakan yang well calibrated, well planned, dan well communicated, sehingga dapat mendukung pemulihan yang berkelanjutan, seimbang dan inklusif dalam rangka mendukung perekonomian global.Saat ini kondisi perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian dengan fenomena yang dipenuhi dengan Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity atau VUCA. Di sisi lain, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam upaya menjaga momentum pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.Reaksi kebijakan yang diambil oleh suatu negara pasti akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara lainnya, sehingga kebijakan yang salah langkah dapat menyebabkan krisis circle yang tidak ada ujungnya."Pada formulasi solusi itu, Indonesia memprioritaskan agar setiap anggota dapat menyuarakan pandangannya, agar tema Recover Together, Recover Stronger akan menjadi semakin relevan," kata Destry.Dengan permasalahan itu, dia menyebut Presidensi G20 Indonesia juga akan memastikan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan dan seimbang dapat terus dilanjutkan pada Presidensi G20 di India pada 2023.