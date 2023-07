Pembukaan Perdagangan, Rupiah Melemah Tipis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Pada pembukaan perdagangan hari ini mata uang rupiah melemah. Rupiah masih menantikan kabar terkini dari kenaikan suku bunga The Fed yang bisa mendorong laju mata uang Paman Sam.Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 0,20 persen atau 29,5 bps ke level Rp15.015 per USD pada pembukaan perdagangan Jumat, 21 Juli 2023. Sementara Yahoo Finance melansir mata uang rupiah juga melemah 0,19 persen ke level Rp15.014 per USD. Sementara indeks dolar AS berjangka turun 0,10 persen.The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ketika mengakhiri rapat dua hari pada Rabu setempat. Di sisi lain, pelaku pasar mengamati sinyal bank sentral berencana untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya dan mempertahankan suku bunga sebesar 5,5 persen untuk sisa tahun ini.Potensi jeda The Fed, menyusul inflasi AS yang lebih lemah, telah memicu melemahnya dolar AS. Setiap sinyal dovish dari bank sentral dapat mendorong lebih banyak kerugian untuk mata uang dolar AS.Tetapi dengan suku bunga AS yang kemungkinan akan tetap lebih tinggi lebih lama, pasar juga khawatir kondisi ekonomi global akan memburuk dan meningkatkan permintaan terhadap mata uang safe haven.