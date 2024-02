Harga Minyak Dunia Naik Usai IMF Naikkan Proyeksi Ekonomi Global

Krisis real estat di Tiongkok



Texas: Harga minyak menguat pada perdagangan Selasa setelah Dana Moneter Internasional (IMF) meningkatkan perkiraan pertumbuhan global untuk tahun ini. Selain itu, pasar juga menunggu untuk melihat bagaimana AS akan menanggapi serangan pesawat tak berawak yang mematikan terhadap pasukannya di Timur Tengah.Harga minyak dunia acuan WTI untuk Maret naik USD1,04, atau 1,35 persen menjadi USD77,82 per barel. Harga minyak dunia acuan Brent untuk Maret naik 47 sen atau 0,57 persen menjadi USD82,87 per barel. WTI dan Brent masing-masing naik 8,6 persen dan 7,5 persen pada tahun ini.IMF menaikkan perkiraannya untuk perekonomian global karena pertumbuhan kuat yang tidak terduga di AS dan stimulus di Tiongkok. IMF memperkirakan pertumbuhan sebesar 3,1 persen tahun ini, meningkat 0,2 poin persentase dari proyeksi Oktober.Hamas juga mengatakan sedang mempelajari proposal untuk menghentikan pertempuran di Gaza, sebagai tanda bahwa diplomasi untuk mengurangi eskalasi perang mungkin akan mendapatkan daya tarik.Harga minyak tertekan karena krisis real estat di Tiongkok meningkatkan kekhawatiran terhadap permintaan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia."Konsekuensi dari kemungkinan keruntuhan sektor properti Tiongkok akan memperdebatkan stimulus otoritas apa pun dan akan menimbulkan gelombang kejutan global yang sangat negatif," tulis Pialang Minyak PVM John Evans, dilansir CNBC International, Rabu, 31 Januari 2024.Para pedagang juga memantau bagaimana AS akan menanggapi serangan pesawat tak berawak yang menewaskan tiga tentaranya di Yordania pada Minggu. Presiden Joe Biden menganggap militan sekutu Iran di Suriah dan Irak bertanggung jawab atas serangan itu.Biden mengatakan AS akan meminta pertanggungjawaban mereka. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pemerintahan Biden akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela Amerika Serikat, pasukan AS, dan kepentingan AS.Namun juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby tampaknya meremehkan kemungkinan konfrontasi langsung antara Iran dan AS."Kami tidak ingin berperang dengan Iran," kata Kirby kepada wartawan di Gedung Putih.Iran pun membantah terlibat dalam serangan itu. Respons pasar minyak terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak banyak berubah, meskipun para analis mengatakan konflik antara Washington dan Teheran adalah sebuah skenario yang kemungkinan akan membuat harga minyak lebih tinggi"Menyebarnya konflik di Timur Tengah tetap menjadi risiko yang paling nyata dan terus berkembang bagi pasar energi,” ujar Kepala Penelitian Komoditas Global di JPMorgan Natasha Kaneva."Meskipun eskalasi tidak dapat diabaikan, menurut pandangan kami hal ini tidak mungkin terjadi, karena pihak-pihak utama dalam konflik memiliki insentif yang kuat untuk menghindari konfrontasi langsung, dan sejauh ini mereka telah mengambil tindakan yang sesuai," tulis Kaneva.Penasihat keamanan energi Gedung Putih Amos Hochstein mengatakan gangguan terhadap pengiriman di Laut Merah akibat serangan militan Houthi yang bersekutu dengan Iran sepenuhnya dapat dikendalikan. Sebuah kapal tanker minyak terkena serangan rudal Houthi di Teluk Aden pada Jumat dalam eskalasi terbaru."Ini hanya masalah mengubah rute kargo dan kapal tanker tetapi tidak terlalu mempengaruhi harga minyak atau komoditas lain dan pengiriman kargo lainnya," kata Hochstein.Ada peningkatan besar dalam pasokan minyak mentah dari AS, Brasil, dan Guyana. Sementara permintaan global sebagian besar tetap stabil."Pada akhirnya, fundamentalnya adalah permintaan dan pasokan seimbang," kata Hochstein.