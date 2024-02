Data-Data Positif AS Bebani Laju Emas Dunia

Indeks harga konsumen naik

(SAW)

New York: Harga emas dunia melemah pada penutupan perdagangan kemarin. Harga emas dunia melemah setelah data-data ekonomi AS semakin positif.Melansir Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/USD melemah 0,48 persen ke level USD2.024 per ons pada penutupan perdagangan Sabtu, 10 Februari 2024. Emas dunia sudah naik sebesar 8,45 persen dalam setahun.Dalam hal ini, investor mengamati langkah-langkah Federal Reserve (The Fed), karena revisi Consumer Price Index (CPI) yang lemah tampaknya telah memberikan kelonggaran bagi para pejabat untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga.Namun, prediksi pertumbuhan kuartal pertama yang kuat di pasar AS dan meningkatnya tekanan upah di tengah ketatnya pasar kerja dari The Fed menunjukkan penurunan suku bunga mungkin tertunda.Untuk saat ini, pelaku pasar tampaknya telah mengabaikan peluang penurunan suku bunga di Maret dan malah mendorongnya ke Mei.Pembacaan inflasi minggu depan akan menjadi kunci untuk menentukan waktu siklus pelonggaran dan jika data membenarkan penundaan penurunan suku bunga, emas dunia akan mengalami penurunan lebih lanjut.Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS merilis revisi indeks harga konsumen pada perdagangan Jumat yang menunjukkan ukuran inflasi naik 0,2 persen pada Desember, lebih kecil dari yang dilaporkan sebelumnya. Imbal hasil Treasury sempat diperdagangkan lebih rendah setelah laporan tersebut.Rilis data baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja, dengan data klaim pengangguran mingguan awal yang dirilis pada perdagangan Kamis berjumlah 218 ribu, lebih rendah dari perkiraan para ekonom sebesar 220 ribu.Angka-angka tersebut menambah ekspektasi The Fed kemungkinan akan memerlukan waktu sebelum memangkas suku bunga dan muncul ketika spekulasi mengenai batas waktu penurunan suku bunga meningkat.Pedagang sekarang melihat sekitar 61 persen kemungkinan penurunan suku bunga dari The Fed pada Mei, menurut alat CME Fedwatch. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.