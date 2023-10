The Fed Pastikan Suku Bunga Tinggi, Wall Street Rontok

Pernyataan The Fed



New York: Wall Street langsung rontok pada penutupan perdagangan kemarin. Investor amankan aset setelah pernyataan The Fed bahwa suku bunga tinggi masih diperlukan dalam jangka panjang.Melansir CNBC International, Jumat, 20 Oktober 2023, laju Indeks Komposit S&P 500 turun 0,85 persen. Indeks Komposit Nasdaq turun 0,96 persen. Indeks Komposit Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 0,75 persen.Saham-saham yang alami kenaikan dalah Netflix Inc, AT&T Inc, Dexcom Inc, Verizon Communication, Salesforce Inc, McDonald Corp dan Coca-Cola Co. Kemudian saham-saham yang terkoreksi adalah Walt Disney Co, Boeing CO, Caterpillar Inc, dan Tesla Inc.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengakui tanda-tanda penurunan inflasi baru-baru ini, tetapi pada Kamis mengatakan bank sentral akan tegas dalam komitmennya terhadap mandat dua persen inflasi dalam jangka panjang.Dalam pidatonya yang disampaikan di Economic Club of New York, Powell menghindari komitmen terhadap jalur kebijakan tertentu, namun tidak memberikan indikasi ia cenderung mendorong kenaikan suku bunga."Inflasi masih terlalu tinggi, dan data yang baik dalam beberapa bulan hanyalah permulaan dari apa yang diperlukan untuk membangun keyakinan bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju tujuan kami,” kata Powell dalam sambutannya.