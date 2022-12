Dolar AS Perkasa Jelang Rilis Data Inflasi dan Pertemuan Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(HUS)

New York: Dolar (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), jelang data utama yang diperkirakan akan menunjukkan moderasi inflasi AS pada November pada basis tahun-ke-tahun. Keputusan Fed kemungkinan memperlambat laju suku bunga pada akhir pertemuan Rabu, 14 Desember 2022.Sejak mencapai puncaknya pada akhir September, indeks dolar telah turun lebih dari 8,0 persen, dengan greenback diperkirakan akan berkurang daya tariknya dengan imbal hasil aset yang lebih rendah seperti obligasi pemerintah karena Fed melambat.Mengutip Antara, Selasa, 13 Desember 2022, dalam perdagangan sore dolar naik 0,8 persen terhadap mata uang Jepang menjadi 137,71 yen. Dolar juga naik versus franc Swiss, menguat 0,2 persen pada 0,9348 franc, naik juga versus dolar Australia dan Selandia Baru, yang masing-masing turun 0,7 persen dan 0,5 persen.Euro datar terhadap dolar, diperdagangkan pada 1,0535 dolar. Mata uang tunggal Eropa telah naik hampir 8,0 persen sejauh ini di kuartal keempat, dengan investor yang sebelumnya mengandalkan Bank Sentral Eropa berpegang teguh pada kenaikan suku bunga yang agresif.Indeks dolar, yang mengukur nilai greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,31 persen menjadi 105,13."Kami telah merasakan bahwa dolar telah mencapai puncaknya dan kami merasa seperti itu selama beberapa minggu. Kami berpikir penurunan tersebut ada sejak puncaknya pada September dan menguji dua kali lipat pada akhir Oktober," kata direktur eksekutif di perusahaan konsultan valas Klarity FX di San Francisco, Amo Sahota."Itu tidak berarti dolar akan langsung turun dari sini. Dolar bisa tetap tinggi tetapi tidak mendekati tertinggi, bukan tanpa dorongan baru."Data inflasi konsumen untuk November akan dirilis pada Selasa dan diperkirakan akan menunjukkan kenaikan 6,1 persen secara tahunan dalam pembacaan inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi, turun dari 6,3 persen pada Oktober."Dolar yang lebih lemah menandakan bahwa pasar memperkirakan inflasi yang lebih rendah dan mendengar apa yang dikatakan (Ketua Fed Jerome) Powell: bahwa Fed mengurangi laju kenaikan suku bunga dan pasar memperkirakan semua itu," kata analis pasar senior di FOREX.com dan City Index di New York, Joe Perry.Minggu ini juga merupakan salah satu yang paling padat makro sepanjang tahun ini, dengan empat bank sentral utama mengadakan pertemuan kebijakan terakhir mereka pada 2022. The Fed, ECB, bank sentral Inggris dan bank sentral Swiss akan merilis keputusan suku bunga minggu ini. The Fed secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga 50 basis poin (bps) setelah serangkaian kenaikan 75 basis poin. Investor akan tertarik untuk mengetahui apakah perkiraan suku bunga Fed melebihi 5,0 persen. Untuk saat ini, fed fund berjangka telah memperkirakan suku bunga terminal, atau suku bunga di mana Fed akan berhenti mendaki, sebesar 4,984 persen pada Mei.Dolar secara singkat naik sebanyak 0,5 persen terhadap pound setelah data menunjukkan ekonomi Inggris pulih pada Oktober setelah pukulan dari hari libur umum untuk pemakaman Ratu Elizabeth bulan sebelumnya, tetapi masih menunjukkan prospek yang suram. Sterling terakhir datar di 1,2270 dolar.Yuan Tiongkok di pasar luar negeri tergelincir 0,3 persen terhadap mata uang AS menjadi 6,996 per dolar, lebih lanjut ditekan oleh kekhawatiran atas potensi lonjakan kasus covid karena Tiongkok melonggarkan pembatasan covid-19 yang ketat.