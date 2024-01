Harga Minyak Dunia Cenderung Melemah

Advertisement

Pasokan bensin naik

(SAW)

Texas: Harga minyak dunia bervariasi pada pembukaan perdagangan hari ini. Minyak dunia cenderung melemah walaupun ketegangan di Timur Tengah bisa mengganggu suplai minyak.Melansir Investing.com, harga minyak dunia acuan WTI untuk kontrak Maret 2024 naik 0,15 persen mencapai USD74,48 per barel pada pembukaan perdagangan Rabu, 24 Januari 2024. Kemudian minyak dunia acuan Brent untuk kontrak Maret 2024 menurun 0,13 persen ke level USD79,69 per barel.Harga minyak dunia berpeluang naik dengan intensifikasi perang Israel di Gaza, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, perkembangan baru di medan perang Rusia-Ukraina, dan berlanjutnya serangan terhadap pelayaran di Laut Merah.Minggu ini terjadi beberapa pertempuran paling sengit di Gaza sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dengan Israel menargetkan dua rumah sakit dan maju ke distrik pesisir di Gaza selatan.Kemudian ketegangan yang memberikan tekanan pada harga minyak adalah momentum baru dalam konflik Rusia-Ukraina, dan serangan pesawat tak berawak terhadap terminal ekspor bahan bakar Rusia yang dijalankan oleh Novatek Rusia di Laut Baltik menyebabkan kebakaran yang menyebabkan penghentian operasi.Persediaan bensin kembali mengalami peningkatan besar pada minggu ini, meningkat sebesar 7,183 juta barel setelah meningkat sebesar 4,86 juta barel pada minggu sebelumnya."Pada minggu lalu, persediaan bensin sudah sedikit di atas rata-rata lima tahun pada tahun ini," menurut data terbaru Energy Information Administration (EIA), dilansir Oilprice.com, Rabu, 24 Januari 2024.Namun persediaan minyak mentah di Amerika Serikat turun minggu ini sebesar 6,674 juta barel untuk pekan yang berakhir 19 Januari. Angkanya di atas prediksi analis yang memperkirakan penurunan sebanyak tiga juta barel. The American Petroleum Institute (API) melaporkan peningkatan persediaan minyak mentah sebesar 483 ribu barel pada minggu sebelumnya.